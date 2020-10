Neplodných párů v kraji přibývá. Někteří muži nechtějí "řešit" své schopnosti

Přiznat si, že příčina potíží nemusí být na straně partnerky, je pro některé muže nepřijatelné. A tak pokusy o otěhotnění jsou dlouhodobě bezúspěšné. I s tím se setkávají gynekologové v Olomouckém kraji, kteří v loňském roce zaznamenali další narůst počtu neplodných párů. Vedle neochoty některých mužů pustit se s partnerkou do procesu, jenž by mohl vést k narození potomka poté, co se to nedaří přirozenou cestou, je přitěžujícím faktorem i vyšší věk.

Klinika asistované reprodukce. Ilustrační foto | Foto: Deník / Martin Divíšek

„Jenom za loňský rok nás navštívilo o sedm procent párů více než v roce předchozím,“ sdělila specialistka na umělé oplodnění Olga Koutná z IVF Clinic v Olomouci. „Zvýšení bohužel vidíme i ve věku, kdy k nám lidé poprvé přijdou. Kvalita vajíček ženy se po 35. roce věku snižuje, a přestože reprodukční medicína umí neuvěřitelné věci, úspěšnost s věkem klesá,“ poukázala. Odkládání rodičovství do čím dál vyššího věku pozoruje za léta praxe i olomoucký gynekolog Petr Hrachovec, podle kterého řada párů slepě důvěřuje medicíně a neuvědomuje si, že ani ona nezmůže všechno. ČD ruší pendolina mezi Prahou, Olomoucí a Ostravskem Přečíst článek › „Zažil jsem případ, kdy si žena chtěla ještě ve 40 letech vystudovat druhou vysokou školu a s dítětem počkat až poté. Další skupinou, s níž se v praxi setkávám, jsou ženy, které zatím marně hledají partnera, biologické hodiny tikají, ale dosud nenašly člověka, s nímž by mohly rodinu založit,“ zmínil některé příklady z praxe. S komplikovanějším přístupem ke specializované péči v oblasti reprodukční medicíny se podle něj potýkají lidé ve vzdálenějších oblastech regionu, jako například na Jesenicku nebo v Rychlebských horách. „Tady se také potkáváme s občasnou neochotou mužů situaci řešit – nechtějí zkrátka, aby někdo zpochybňoval jejich schopnost přivést partnerku do jiného stavu,“ poznamenal gynekolog Hrachovec. "Návštěva" v děloze: olomoucká porodnice nabízí rodičům 3D video plodu Přečíst článek › Dvojnásobek cyklů jak před 10 lety Podle statistik provedla centra asistované reprodukce před deseti lety 23 798 léčebných cyklů. Dnes je jejich počet téměř dvojnásobný – poslední data z roku 2017 hovoří o 42 773 cyklech ročně. Nejčastěji jde o IVF, kdy probíhá asistované oplodnění „ve zkumavce“. Na nárůstu počtu pacientů, kteří se léčí pro neplodnost, se podepisuje nejen vyšší věk, ale také kouření, obezita a nezdravý životní styl – stejně jako v celé republice. „Ženy plánují mateřství příliš pozdě. Odkládají jej kvůli kariéře nebo proto, že stále nenašly vhodného partnera. Jak ale stárnou, šance na přirozené otěhotnění klesá,“ vysvětluje specialistka na umělé oplodnění Koutná. V Olomouci otevřela nová spermobanka. Takto to v ní vypadá Přečíst článek › Nejlépe je podle odborníků ženské tělo na těhotenství připraveno mezi 20. a 30. rokem. Průměrný věk, kdy ženy poprvé rodí, však rok od roku roste – na Olomoucku se přes třicítku přehoupl už před třemi lety. Určitou pomocí by bylo podle odborníků zamrazení vajíček v mladším věku. Ženy by je pak mohly využít, až se budou na mateřství „cítit“. V Olomouckém kraji fungují tři centra reprodukční medicíny. Jejich návštěvu by podle odborníků neměly odkládat především páry starší 35 let. Pojišťovny v současné době proplácejí čtyři cykly ženám do 39 let.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu