"Brzy mi bude devětadvacet, v České republice jsem od čtyř let, chodila jsem zde do školky na základní i střední školu. Od osmnácti let mám české občanství, cítím se Češkou stejně jako mí dva mladší sourozenci. Člověk ale nikdy nemůže zapomenout odkud pochází," říká Ilnycka Roksolana s tím, že se svou rodinou bydlela v různých částech republiky a nakonec trvale zakotvili v západočeském Tachově.

"Od roku 2013 jsem v Olomouci, kde studuji na vysoké škole," dodává studentka katedry organické chemie Přírodovědecké Fakulty UP Olomouc.

Pochází ze západní Ukrajiny.

"Narodila jsem se v malém městečku Turka v horách na západní Ukrajině. Zhruba třicet kilometrů od hranic s Polskem. Vždycky se tam ráda vracím. Jezdili jsme tam do mých patnácti let, pravidelně s rodinou na celé prázdniny. Nikdy jsme neztratili kontakt s jazykem, kulturou a příbuznými. Děda byl z devíti dětí, takže máme velmi širokou rodinu," uvádí ke svému vztahu k rodné zemi Ilnycka a je vděčná za to, že může a má právo veřejně mluvit. "Ne každý má takovou možnost," dodává.

Otevřený útok a válku nečekal nikdo.

"Samozřejmě, že geopolitická situace něčemu podobnému nasvědčovala. Já ani nikdo z mých přátel a kamarádů, kteří jsme situaci sledovali, jsme nečekali, že Rusko zaútočí úplně na celou Ukrajinu. Předpokládali jsme, že budou pokračovat boje na východě, na Donbase a Luhansku. Že ale Putin zaútočí na letiště na západní Ukrajině a Kyjev, to je absolutní podpásovka," kroutí beznadějně hlavou mladá vědkyně s tím, že stejně jako většina jejích krajanů žijících v cizině nemohla dlouho uvěřit, že se vůbec něco takového děje.

Vyvracet ruské dezinformace

Instinkt velí pomáhat.

"Ty pocity nejdou popsat. V hlavě máte, že v zemi, na kterou padají rakety a útočí na ni tanky, žije vaše širší rodina a známí. Například máme strýčka, kterému je přes devadesát a žije v Horlivce nedaleko Doněcka, se kterým a jeho rodinou se vůbec nemůžeme spojit. Nevím jestli se jedná o instinkt nebo moje rozumové nastavení. Vím jen, že teď musím nějakým způsobem chránit své nejbližší. Hledám cesty jakým způsobem se jim dá pomoci," vyznává se ze svých pocitů Ilnycka a pokračuje: "Snažím se připravit zázemí, kdyby někdo z mých známých přijel, aby měli kde bydlet. Jsem připravena poskytnout azyl přímo ve svém bytě."

Putin je lhář a uzurpátor.

"Ruská propaganda masíruje ruský lid cílenými dezinformacemi. Národu vlévají do hlav lži, že Rusko jde zachraňovat Ukrajinu od nacistů. To je v 21. století nemyslitelné. Obyčejní Rusové, stejně jako všichni lidé na světě a my tady sedíme u internetu, sledujeme televizi a získáváme informace. V momentu, kdy se do veřejného prostoru dostávají dezinformace, jedná se o problém. Vyhazovat ve válečném stavu dezinformace je strašně nebezpečné," popisuje aktuální stav studentka a dodává:

"První věc, kterou jsem po začátku války začala dělat, bylo vyvracení dezinformací. Všem svým kamarádům jsem prostřednictvím sociálních sítí nasdílela informace, aby nešířili dezinformace, nepravdy a lži, které Rusko cíleně vypouští."

Ukrajinci se nikdy nevzdají

Útok na suverénní stát.

"Ukrajina je od roku 1991 samostatnou zemí, má svoji celistvost a je starší než Česká republika. Že se Putin celou dobu snažil o zničené ukrajinské jednoty a potupení národa a jeho hrdosti jsme věděli. Teď už to vidí celý svět a vidí také, že se mu to nedaří," přibližuje vzájemný vztah Rusů a Ukrajinců nebojácná dívka.

"Ukrajinci se nikdy nevzdají, i když se o to snaží Rusko všemi způsoby. Oni nás vždycky považovali za méněcenný národ. Například za pomoci Stalina, který se postaral o vyhladovění dnešní oblasti Ukrajiny při velkém Holodomoru v letech 1932-1933. Touto genocidou přišlo o život odhadem 3-5 milionů lidí. Ukrajina vždy trpěla za to, že je úrodnou zemí."

Lepší smrt než genocida.

"V případě, že by se Ukrajina vzdala, nedokážu si představit, co by to znamenalo pro obyčejné lidi. Bojím se použít slovo genocida, ale obavy, že Putin, který neuznává ukrajinský jazyk, národ a duši, by chtěl všechno zničit. Pro něj je největší potupou, že se mu Ukrajina jako jednotná země postavila, bojuje a stále takové mocnosti odolává," vyjadřuje se k obrovské národní hrdosti Ilnycka.

Neházejte všechny Rusy do jednoho pytle

Vinni jsou oligarchové.

"Ráda bych apelovala na veřejnost, aby neházeli všechny rusky mluvící lidi do jednoho pytle. Ne každý, který mluví rusky je Rus, který schvaluje to, co se teď na Ukrajině děje. Bojovat se musí proti Putinovi a ruským oligarchům, ti jsou za všechno vinni," má jasno mladá vědkyně, která si váží podpory, kterou cítí v české společnosti.

"Solidarita a sounáležitost je citelná. Mám mnoho kamarádů, kteří mi říkali, že jsou ochotní pomoci jakýmkoliv způsobem. S podobným přístupem a postojem se setkávám prakticky všude."