"Sešlo se nás okolo čtyřiceti. Přišli i členové skautského ddílu. Letos je ale nějak méně nepořádku, vypadá to, že si lidé začali biokoridoru více vážit. Po covidových omezeních si letos zase dobrovolníci na závěr společně pochutnají na špekáčcích," hlásila krátce po zahájení akce Eva Zatloukalová z Českého svazu ochránců přírody Iris. Ochránci si vzali na starost opět úsek od Kostelecké ulice po Tichou s centrálou U Abrahámka.

Skvělý úlovek

"Dívej, mám perfektní vrtačku, takový úlovek jsem ještě nikdy nenašel," hlásil osmiletý Filip nedaleko Jízdárny Cavalo a jeho tatínek Martin dodal: "Našli jsme i plastové flašky plné benzínu a oleje. Při dnešních cenách pohonných hmot vcelku drahý odpad."

Vánoční stromky v řece

Přeplněný kontejner byl podle očekávání za Kauflandem.

"Opět jsme přeplnili kontejner. Mám velkou radost, že přišlo větší množství lidí než obvykle. Myslím si, že nás bylo i s dětmi ze základní školy Valenty okolo šedesátky. Rozdělili jsme se na dvě skupiny. Jedna šla od mostu v Olomoucké ulici k ulici Pod Kosířem. Zbytek si vzal úsek k Močidýlkům," informovala náměstkyně primátora Milada Sokolová a pokračovala: "V blízkosti nákupních center je vždycky plno nepořádku. Zase jsme našli velké množství vánočních stromečků. Nerozumím tomu, proč prodejci, kteří nejsou schopni je prodat, je následně nahází do Hloučele. Minulý rok to bylo úplně stejné. Našli jsme ale i dětské karnevalové šaty, krajkovou podprsenku, vařečku nebo pytle plné oblečení. Kdyby příroda mohla, musela by ty lidi, kteří ji znečišťují nakopat do zadnice."

Akce Ukliďme Česko i Ukliďme svět, jsou dobrovolnické úklidové akce, které probíhají na území celé České republiky. Jejich cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Organizátory prostějovské akce jsou Okrašlovací spolek města Prostějova, Český svaz ochránců přírody Iris a Statutární město Prostějov. V Prostějově se v sobotu uklízelo v jižní části za krasickým hřbitovem a v celém biokoridoru Hloučela.