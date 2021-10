"Další věcí je, že dojde k zavodnění půdních profilů. To je ale výhledově otázka takových deseti let," uzavírá podnikatel z Olomouce, jenž vlastní mimo jiné i Bělecký mlýn.

"Vyřizování různých povolení až po samotné zahájení stavby trvalo pět let. Nejprve byla idea, pak se musela najít vhodná lokalita. Stavební povolení jsme získali v loňském roce na jaře," komentuje Benýšek a dodává: "V tomto případě naštěstí ze strany úřední moci nebyly kladeny žádné překážky. Jedná se o činnost, kterou bychom v minulosti nazvali ´Bohulibou´."

Přípravy trvaly několik let.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.