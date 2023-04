Energetická společnost UCED z investiční skupiny Creditas finančníka Pavla Hubáčka investuje miliardu korun do své paroplynové elektrárny v Prostějově. Její výkon se díky tomu takřka zdvojnásobí na 108 MW. Společnost UCED už podepsala smlouvu s americkou General Electric, která do UCED Elektrárny Prostějov dodá novou plynovou turbínu s rychlým startem.

Ilustrační fotografie | Foto: VLP

ČTK to dnes sdělil investiční ředitel skupiny UCED Richard Holešinský.

"Rozšíření prostějovské elektrárny zapadá do naší strategie být lídrem nové energetiky. Budoucností je stavba nových zdrojů a jejich zapojování do agregačních bloků. Do roku 2030 máme v plánu vybudovat v Česku agregační blok o výkonu 1000 MW. Předpokládáme, že celkové náklady na jeho výstavbu budou přes 20 miliard korun," uvedl Holešinský.

Pro General Electric Global Services jde podle Holešinského o první výraznou investici v Česku za deset let. Plynovou turbínu s rychlým startem a výkonem 50 MW dodá do Prostějova na začátku roku 2024. Do ostrého provozu má být zapojena příští rok v létě.

"Pokračujeme v poskytování technologií, které jsou pro Evropu nezbytné. Turbína LM6000 dokáže nastartovat ze studena na plný výkon 50 MW za přibližně pět minut. Pomůže tak s vykrýváním špiček, tedy krátkodobého nedostatku elektrické energie v české síti," uvedl prezident a výkonný ředitel divize GE Gas Power pro Evropu, Střední východ a Afriku Joe Anis.

V UCED Elektrárně Prostějov je nyní v provozu jedna turbína o nominálním výkonu 58 MW. K výrobě elektřiny využívá zemní plyn.

Prostějovská elektrárna je zaměřena zejména na podpůrné služby pro provozovatele české energetické přenosové soustavy, společnost ČEPS.

Dodávky elektřiny z UCED Elektrárny Prostějov podle Holešinského pomáhají udržovat výkonovou rovnováhu v české energetické síti.

V energetice Creditas působí od roku 2013. Její energetická divize UCED je čtvrtým největším distributorem energií v České republice. Kromě distribuce energií se zaměřuje na výrobu elektřiny, tepla a je rovněž poskytovatelem služeb výkonové rovnováhy.