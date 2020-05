"Už bylo na čase, aby se zase mohlo hrát veřejně. Já jsem velká hudební fanynka a tady to nemá chybu," komentovala Iveta křepčící před pódiem.

Fláky typu Moped nebo Bagr, proložené zaručenými hitovkami kapel Katapult, Olympic či Harlej, dokázaly postupně roztančit okolo stovky příchozích. Navíc se do rytmu vlnily všechny generace.

"Dát si pivko, poslechnout hudbu, zatančit si, to je to co nám už všem asi chybělo," zcela vystihla atmosféru tančící Jana.

Velmi si užíval i nepřehlédnutelný mostkovický Pepek.

"Jakmile je někde nějaká akce, jsem tam. Na občerstvení mám. K hudbě se nevyjadřuji, hlavně, že se něco děje a hraje," uzavřel důchodce Josef.