U přehrady vznikla nová alej, s dětmi sázel i ministr Jurečka

Desítky dětí z mateřské a základní školy, návštěva ministra zemědělství, představitelé města, občerstvení, hudební vystoupení a především výsadba stromů v aleji Malého Noe.

Takové bylo dopoledne na staré cestě k přehradě v Plumlově.



„Srdečně vás vítám na sázení stromů. Dnes budeme sázet, abychom zotavili toto místo. Budeme sázet stromy pro děti, které potřebují pomoc,“ pronesl na úvod Jaroslav Strejček z Nadace Malého Noe.



Výsadbu nové aleje plánovali představitelé města právě s touto organizací dlouhou dobu předem. A v pátek dopoledne tak došlo na realizaci projektu, který podpoří dobrou věc.

Podél cesty bylo zasazeno celkem třicet pět líp srdčitých a každá z nich má svého patrona. Jedním z nich je i samotný ministr zemědělství Marian Jurečka.



„Aleje se postupem času vytratili a my se je dnes snažíme obnovit. Přeji vám ať ta alej vydrží a až tudy budete za třicet let procházet, vzpomenete si určitě, jak jste ji tady sázeli,“ řekl na úvod ministr.

Výtěžek pro dětský domov

Všechny přítomné za vedení města Plumlov přivítala místostarostka Gabriela Jančíková a také Pavel Koutný, který stál u zrodu celého projektu a je jeho významným sponzorem.

„Rád bych poděkoval i dalším sponzorům. Jen mě hodně mrzí, že se nezapojilo více místních,“ prozradil.



Na místě nechyběl ani ředitel dětského domova Plumlov, kterému bude výtěžek z celého projektu věnován.

„Pocit z akce mám velmi dobrý. Počasí klaplo. Také jsem rád, že jsme se mohli seznámit s panem ministrem. Na co peníze použijeme, budeme přemýšlet, až se dozvíme přesnou částku. Jsme za ně ale upřímně rádi, protože je stále co vylepšovat,“ uvedl Radim Kratochvíl.



Patronem dalších stromů se pak stal právě dětský domov, město Plumlov, základní a mateřská škola a dále zájemci z řad široké veřejnosti. Jeden z nich dokonce má patrony až z Ameriky.

Naučné cedule o přírodě

Majitelé stromů obdrželi děkovný list. Ten měl opravdu originální vzhled. Namaloval ho totiž Lukáš Grulich z místního dětského domova. Za své dílo sklidil velký potlesk.



„Jsem šťastná, že se to povedlo. Konečně se nám podařilo zapojit do spolupráce školu, město a širokou veřejnost. Doufám, že to není poslední společný projekt,“ pochvalovala si Gabriela Jančíková.



Kromě samotného sázení stromů byl připraven doprovodný program v podobě skákacího hradu, pěveckého vystoupení a nechybělo ani občerstvení.

Alej je doplněná o informační tabuli se seznamem patronů a sponzorů.

Procházku dětem, které se o stromy budou chodit starat, zpříjemní naučné cedule o zvířátkách, stromech a dalších rostlinách.