U Hloučely "vrčí" bagry, staví se tam cyklostezka do Mostkovic. Podívejte se

Vykácené stromy, rozhrnutá hlína. Oblíbená výletní trasa lemující tok říčky Hloučely v úseku mezi silničními mosty na výpadovkách Tichá a Ohrozimská, je momentálně pro pěší i cyklisty uzavřena. Důvodem je výstavba cyklostezky, o které se uvažuje již pět let. Úsek v délce přibližně dvou kilometrů, by měl být hotový do letošních prázdnin.

Výstavba cyklostezky podél říčky Hloučely mezi Mostkovicemi a Tichou. 30.3.2020 | Foto: Deník / Zdeněk Vysloužil

"Výstavbu této cyklostezky už plánujeme od roku 2015. Jde o úsek, který naváže na stávající cyklostezku z Prostějova," informuje Jaroslav Peška, starosta Mostkovic, na jejichž katastru se nová trasa pro cyklisty a chodce buduje. "Investorem celé stavby je obec Mostkovice. Původní rozpočet byl sedm milionů korun. Nakonec se nám přihlásilo devatenáct firem a vysoutěžili jsme projekt za 4,7 milionů korun," doplnil mostkovický starosta. V současnosti je už hotová většina zemních prací, kterým padlo za oběť několik stromů a ostatních dřevin. "Práce pokračují podle předem stanoveného časového harmonogramu. Do začátku letošních prázdnin by měla být cyklostezka v provozu," komentuje Jaroslav Peška. Výročí se neslaví, Prostějov se stal městem duchů. Podívejte se s námi do ulic Přečíst článek › Kudy na kole až k přehradě? Tady je plán Nový úsek cyklostezky by měl v budoucnu navazovat na plánované propojení se současně budovanou stezkou okolo plumlovské přehrady. "Teoreticky by se mělo pokračovat v příštím roce. Musíme ještě získat povolení na vyřešení přejezd panelovky na Ohrozim a následně Prostějovské u sokolovny," říká dále starosta Peška. Trasa pro cyklisty by tedy v budoucnu měla vést přes Mlýnský náhon okolo mostkovické sokolovny směrem k autokempu. "Mlýnský náhon by měl být zatrubněn, v ulicích U hřiště, Paloučky, Jižní a Pod lesem se na stávající silnice přimalují oddělující pruhy. Vyústění u autokempu by pak navedlo cyklisty přes hráz přehrady na aktuálně budovanou cyklostezku směr Plumlov," uzavírá Jaroslav Peška. Cyklostezka u přehrady se už vine jako had, zatím hliněný. Podívejte se Přečíst článek ›

Autor: Zdeněk Vysloužil