"Rozsáhlá rekonstrukce a změny turistického značení jsme uskutečnili v oblasti obcí Drahany, Otinoves, Rozstání, Baldovec, Kulířov. Cílem této rekonstrukce bylo převedení červené pěší turistické trasy ze silnice do volného terénu. Nemusím zdůrazňovat, že k převedení ze silnice nás vedla jak bezpečnost turistů ve stále houstnoucím provozu, ale také zatraktivnění trasy. Málo koho totiž baví šlapat po asfaltu a dávat pozor na auta," vysvětluje Ivan Dostál, předseda značkařského obvodu Prostějov.

Dlouhodobý schvalovací proces trval více než rok.

"Musím ocenit velmi vstřícný postoj starostů jmenovaných obcí. Zvláště pak starosty Otinovsi Petra Koláře, který přispěl též svým dílem společně s dalšími značkaři při realizaci změn přímo v terénu," popisuje Ivan Dostál a pokračuje: "Samotná realizace v terénu byla totiž organizačně dost náročná a mezi značkaři jsme ji nazvali akce „kulový blesk“ podle známého filmu. Kvůli rozsáhlým změnám a zamezení bloudění turistů jsme museli všechny změny provést v co nejkratším čase."

Zdroj: KČT

14 značkařů v akci

Náročnou akci provádělo o druhém květnovém víkendu současně čtrnáct značkařů.

"Dvanáct jich bylo z Klubu českých turistů Smržice a dva nováčci, které jsme na značkařskou práci zaučovali. Jak jsme se úkolu zhostili, posoudí naše široká turistická veřejnost," uvádí předseda značkařů, s tím, že: červená nově povede z turistického informačního místa (TIM) Maršín přes Otinoves a Rozstání do Kulířova. Z TIM Maršín do Drahan povede pouze zelená barva, která v Drahanech končí. Z TIM Bílý kříž do Baldovce je červená barva změněna na žlutou, která potom pokračuje až do Holštejna.

Zatím tyto změny nejsou uvedeny na webu Mapy.cz.

"Ty se tam mohou uvádět, až je to pravda přímo v terénu. Už děláme kroky, aby byly změny v Mapy.cz provedeny a servis pro turisty byl úplný," uzavírá Ivan Dostál.