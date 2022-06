VIDEO: Hudební legendy i mladá krev. Rockeři rozparádili Plumlov

Hudba nezná hranice. Plně to potvrdila páteční předhodová akce Rock na Plumlově. Populární kapely osmdesátých let Kern a Turbo přitáhly do fotbalového areálu Borky k tisícovce fanoušků rockové hudby.

Rock na Plumlově 2022 obohatily hudební legendy Turbo a Kern | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil