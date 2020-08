Hutný rokenrol v podání kvarteta Dědek Izzi, Harry, Láďa a Hanka roztančil a rozezpíval přítomná batolata i zralé padesátníky.

Hrát začali letos na jaře.

"Když jsme dali na jaře dohromady zpět comeback Respekt, vůbec jsme s Harrym nečekali, že bude takový ohlas. Jen jsme měli problém s basou a tak jsme oslovili Laďu s Hankou, a vyšlo to. V téhle sestavě to fakt šlape," říká kapelník a lídr kapely Dědek Izzi, jenž dodává: "Hrajeme vlastně tak pro radost a jsme hlavně hrozně rádi že to lidi baví."

Má to grády. "Já znám dědka dlouho a musím říct, že hudbou žije. Taky je to při jejich vystoupeních vidět, ta parta umí hrát a navíc i udělat atmosféru," komentoval například Miroslav Krutovský.

Respekt hrál v útulném areálu už podruhé a přišlo mnohem více lidí než při premiéře.

"U Rockyho je to super. Hraje se tu dobře," chválí prostředí Dědek Izzy.

Znovuobrozená parta rockerů vystoupí U Rockyho ještě v polovině září, společně s Kokeno rock. Dnešní sobotní večer rozehraje Respekt svou šou Na splávku v Domamyslicích.