Trojlístek má v hlavním dostihu solidní šance.

"Nejzkušenějším a nejstarším je Stretton, který už byl druhý, třetí a vždycky doběhl na tabuli. Myslím si ale, že solidní šance na dobré umístění mají všichni tři. Velká je tak specifický dostih, že šanci vyhrát má prakticky každý kvalifikovaný kůň. Potvrzují to i výsledky, kdy je každý rok nějaké velké překvapení. Základem je všechno přeskákat," popsal zkušený trenér a dodal: "Každý trenér chce hlavně, aby se jeho koně i rajťáci dostali do cíle bez zranění. Až pak samozřejmě jde o výsledek. Naši tři koně mají podle mého názoru solidní šance na dobrý výsledek."

Vedle dvanáctiletého Strettona, pro kterého bude nedělní dostih už pátou účastí, se představí podruhé o rok mladší Lombargini a svou premiéru absolvuje devítiletý Imphal, který je podle sázkových kanceláří sedmým favoritem v patnáctičlenném poli s kurzem devět ku jedné na vítězství.

Hned za ním si stojí Lombargini s kurzem čtrnáct ku jedné a Strettonovo případné vítězství je ohodnoceno pětadvacetinásobkem vkladu.

"Papírové předpoklady jsou zvláště ve Velké opravdu loterií. Velmi kvalitní kůň je například Brunch Royal, ale v Pardubicích poběží poprvé. Těžko odhadovat, jak mu tamní podmínky sednou. K favoritům řadím i Talenta, ale jak už jsem říkal, vyhrát může polovina startovního pole," zamyslel se nad možnými favority Popelka.

Cinknout by mohlo i v dalších dostizích. Druhým nejvíce dotovaným nedělním závodem je Cena Labe.

"Máme tam kobylku Yaru. Ona nemá moc zkušeností, půjde teprve svůj třetí crossový dostih. Ale v Pardubicích už běžela a překážky má naskákané," komentoval kouč a dodal: "V prvním dostihu běží Ztracenka, která loni stejný závod vyhrála. Myslím, že se s ní musí počítat i letos. Ve třetím dostihu poběží Hamis, díky nižší váze by mohl udělat výsledek. V šestém se představí Lianel, který patří ke spolufavoritům."

Dostihový svátek v podobě 132. ročníku Velké pardubické startuje v neděli 9. října prvním dostihem v 11.30 hodin. Samotná Velká má start v 16 hodin.

"V případě, že do neděle nezaprší, tak to je dobrá zpráva pro všechny účastníky. Dráha by měla být v optimálním stavu, po deštích co byly nebude tvrdá a pokud nezaprší, tak by neměla ani klouzat. Našim koním současný stav rozhodně vadit nebude," přál si Popelka, aby už současné počasí vydrželo až do neděle.