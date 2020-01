"Naše skupina šla z Hvozdu. Na startu jsme dostali mapu trasy," informovala Jitka Vlachová z Horního Štěpánova. Právě trasa ze Hvozdu dokáže uspokojit i ty nejnáročnější turisty.

"Šlo se po modré do Vojtěchova, následně po červené přes Zkamenělý zámek do Javoříčka," přiblížila etapu Jitka Vlachová a dodala: "Ráno to pěkně klouzalo. Důvodem byl noční déšť a ranní mrazík. Pár uklouznutí bylo, ale jednalo se o takový správný adrenalin. Aspoň jsme se při cestě hodně nasmáli."

V cíli čekalo na účastníky občerstvení za lidové ceny. "Dali jsme si svařáček nebo čaj, opekli si špekáčky. Potěšila velmi příjemná obsluha, zkrátka perfektní organizace," pochvalovala si Jitka Vlachová a na závěr dodala: "Zpáteční cestu jsme si trochu prodloužili o dalších pět kilometrů. Nikdo z nás nespěchal domů. Kolem třetí začal poletovat sníh a foukat vítr, ale už jsme byli kousek od Hvozdu a vůbec nám to nevadilo. Byl to úžasně strávený den a příští rok jdeme znovu, tentokrát to zkusíme z jiného místa, buď z Luké nebo Bouzova."