Celkový výnos v děkanátu Prostějov činí 1 413 242 korun ze stacionárních pokladniček, kterých bylo celkem 259, a to na 59 obecních úřadech, dalších 23 149 korun vynesly příspěvky na on-line koledu a 1525 korun bylo z bezhotovostních darů. Celkem tak napočítali na Prostějovsku 1 437 916 korun.

Ze sbírky se bude financovat třeba rekonstrukce Marty.

"Výnos z letošní sbírky by měl být použit na spoluúčast k započetí projektu rekonstrukce budovy Marta v Martinákově ulici. Zde má být zázemí pro pečovatelskou službu a sociální rehabilitaci a krizové centrum pomoci," prozradil Forbelský s tím, že rekonstrukce by mohla být zahájena do poloviny letošního roku.

Nejvíce lidé v regionu přispěli v Prostějově, kde se vybralo 164 914 korun, dále ukázali svou štědrost lidé v Kostelci na Hané (90 422 Kč), Plumlově (64 864 Kč), Olšanech u Prostějova (63 486 Kč), Nezamyslicích (57 883 Kč), Němčicích nad Hanou (51 652 Kč) a Vrbátkách (50 499 Kč).

Charita má na Konicku dobré jméno. "Konečným výsledkem jsme velmi příjemně překvapeni. Tak vysokou částku jsme opravdu nečekali. Myslím si, že důvodem je naše velmi dobrá terénní práce, za kterou se nám klienti odvděčili," vyjádřila poděkování všem, kteří přispěli Naděžda Páleníková, ředitelka Charity Konice.

Na Konicku byly umístěny kasičky na třiceti obecních úřadech a zapojilo se celkem dvaašedesát obcí. Výtěžek ze 126 pokladniček činí 702 802 korun.

Peníze pomohu s opravou kotelny v Bohuslavicích. "Vybrané prostředky budou použity na podporu charitního zařízení - Domu pokojného stáří v Bohuslavicích, kde dojde v průběhu několika měsíců k rozsáhlé rekonstrukci kotelny a k zateplení celé budovy. Z důvodu úspory energií je tato rekontrukce velmi nutná," informuje ředitelka Páleníková a dodává: "Dle potřebnosti bude část výtěžku použita také na přímou pomoc potřebným jednotlivcům či rodinám na Konicku."

Nejštědřejšími dárci na severozápadě regionu byli v Konici, kde se vybralo 107 725 tisíc korun a dále v Čechách pod Kosířem (47 450 Kč), Ptení (44 352 Kč), Horním Štěpánově (36 093 Kč), Lipové (35 745 Kč), Přemyslovicích (34 511 Kč) a Laškově (31 975 Kč).

Výtěžek Tříkrálové sbírky činil v roce 2023 pro Charitu Prostějov celkově 1 437 916 korun. Na severozápadě regionu, který spravuje Charita Konice, se vybralo 702 802 korun. Celková částka za Prostějovsko činí 2 140 718 korun.