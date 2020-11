Pro obyvatele Tovačova to znamená citelnou úlevu - i když má nové značení platit pouze na přechodnou dobu - do října 2021. Až skončí stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí a dojde k rozšíření Polní ulice na čtyřpruh, změna pravděpodobně skončí.

Právě katastrofální dopravní situace Přerova je hlavním důvodem toho, proč obce a města v okolí trpí nadměrnou zátěží. Kamiony nad 12 tun totiž po částečném uzavření Polní ulice do Přerova nesmějí, a tak řidiči hledají jiné „zkratky“.

„Doufáme, že se teď konečně sníží dopravní zátěž. Podle posledních dat z radarů totiž projíždí Tovačovem v různých směrech až 140 tisíc aut za měsíc,“ slibuje si zlepšení starosta Tovačova Marek Svoboda.

Nejhorší je podle něj situace v ulicích Olomoucká a Nádražní, kde těžké tonáže jen těsně míjejí tři sta let staré budovy.

„Problémem je ale nejen narušená statika, zvýšená prašnost a hluk. Katastrofální doprava už se podepisuje i na bezpečnosti. V Tovačově došlo nedávno k tragické nehodě, kdy pod koly nákladního auta zemřel cyklista,“ řekl.

Tranzity z ciziny přes Troubky

Obce na Přerovsku a Olomoucku, které dopravní zátěží nejvíce trpí, zvolily koordinovaný postup a obrátily se společně na kraj.

Nadměrná doprava totiž vadí i obyvatelům Kožušan-Tážal, Blatce, Dubu nad Moravou, Troubek, Vlkoše a Bochoře. Kamiony ale obtěžují i obce Oplocany, Uhřičice nebo Polkovice.

„Doprava v naší obci je enormní a v posledním roce vzrostla obrovským způsobem. Dalo by se pochopit, pokud by Troubkami projížděla jen nákladní auta, která míří se zbožím do skladů nebo materiálem na stavbu. Tranzity ze zahraničí, které si ale přes naši obec krátí cestu, aby se vyhnuly mýtnému, na silnici nemají co pohledávat,“ zhodnotil starosta Troubek Radek Brázda.

Nejhorší je podle něj situace ve Vlkošské ulici, kde už lidé na protest proti nadměrné dopravní zátěži sepsali petici.

„Majitelé si stěžují na narušenou statiku, protože mají své domy jen pár metrů od cesty. Komunikace přitom na takovou zátěž nebyla stavěna a v minulosti po ní jezdily jen povozy. Nadměrná doprava se na jejím stavu podepsala a je v dezolátním stavu,“ dodal.

Značení během listopadu

Nové dopravní značení by se mělo v Tovačově objevit co nejdříve - zřejmě ještě v průběhu měsíce listopadu. Zákaz vjezdu bude platit pouze pro tranzitní dopravu, zatímco nákladní auta, která míří třeba s materiálem na stavbu do Tovačova, do města mohou dál vjíždět.

„Požadavkem policie je umístění dopravního značení pouze na přechodnou dobu - do října 2021, než skončí některé významné stavby v Přerově - rozšíření Polní ulice a stavba mimoúrovňového křížení v Předmostí. Poté bude vhodné nechat provést dopravní průzkum s následným sčítáním intenzity jednotlivých druhů dopravy,“ uzavřela Iva Vičanová z oddělení dopravně správních agend přerovského magistrátu.