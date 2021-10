Chutnalo úplně všechno.

"Já sem chodím každý rok a vždycky si beru od každého trochu. Mají to zde vždycky dobré, ještě se mi nestalo, že by mi nějaký výrobek nechutnal. Já jím ale od škvarků přes sádlo až po bouřku úplně všechno," komentoval zdravě vypadající Jiří Palatka.

Bohatá a pestrá nabídka je samozřejmostí.

"Máme maso z kotla, bouřky, jelita, jitrnice, domácí uzené a všechno, co k zabíjačce patří. Z teplého pak řeznický guláš, výpečky a polévky černou i bílou. Prasat padlo hodně, jen okolo pěti až šesti metráků masa jde do vařené a na výrobky. Lítáme okolo toho vždycky čtrnáct dní," sdělil Deníku zakladatel zabíjačkové tradice Ivan Mirga, který letos fungoval už ve funkci vrchního dozoru.

"Letos už to má na povel syn. Mám už svůj věk a musel jsem to předat. Myslím, že to Mirek zvládá perfektně, má taky mnohaletou praxi," chválil svého potomka vyhlášený mistr.

Věhlas a oblíbenost místní zabíjačky potvrzovaly špalíry korzujících lidí. S vlastními konvičkami a nádobami si odnášeli speciální polévky, krvavé kroupy nebo vařené maso.

"Další zabíjačku chystáme na předvánoční čas. Bude spojena s ochutnávkou slivovice a uskuteční se 18. prosince za masnou," uzavírá Ivan Mirga.

Dopolední zabíjačkou sobotní program na zámku zdaleka neskončil. Od třinácti hodin začne Halloween na zámku s prohlídkami strašidelného sklepení a pravou strašidelnou show. Pro děti i rodiče je přichystán bohatý doprovodný program se strašidelnou tematikou.