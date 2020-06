„Počasí nám přeje,“ pochvaloval si s úsměvem organizátor Jiří Vrba. „Sluníčko vycházelo, tak jak mělo. Nejhezčí bývá úplně na začátku, když se čeká, jak se objeví nad obzorem,“ zasnil se Jiří Vrba, emeritní prezident Divadelní společnosti a sekáč z Pivína.

Na pivínském sečení se sešlo na dvě desítky sekáčů s kosami. „Gdyž se přičtó děvčice v krojách, kuň Lubina Hájkovýho, a další koni v toťka v ohradě, tož je nás přes osndesát,“ pokračoval Vrba svou rodnou hanáčtinou.

Začalo se tradičním přípitkem předků, 20% výčepní lihovinou, tzv. "vajskou" neboli "zednickou". „Pijávali ju naši stařečci v polu. Névic při sečeni tráve nebo gdyž se kopala řepa,“ vysvětloval dál Vrba.

Nechyběla pořádná svačina, stylový chleba se sádlem a cibulí, tvarůžky zvané „tvargle“, uzené a zelenina, to vše zapíjené pivem z Němčic nad Hanou.

K tanci i poslechu zahrála kapela Pozdní sběr. „Jsme odnoží pivínského Větřáku,“ vystětlil primáš František Sedlák, který nedávno oslavil svoje druhé třicátiny.

Sečení s kosou si vyzkoušeli i návštěvníci z řad místních občanů. „Jsem jen přihlížející, s kosou by to moc dobře nedopadlo,“ přiznal se starosta Pivína, Kamil Štětař. „Akce se letos mimořádně vydařila. Je moc dobře, že DS Větřák drží tyto tradice. Pomáhá to nejen udržet, ale hlavně předat ducha vesnice dalším generacím,“ vyjádřil se pochvalně Kamil Štětař.

