Na pláži jsou každých padesát metrů střídavě lávky se schodištěm a zábradlím a nebo pozvolné svahy zapřené lomovým kamenem, které jsou přesypané hlínou a zatravněné.

„Když je venku vedro, zamíří sem o víkendu až tisícovka návštěvníků. Nemůžeme ale říci, že by se všichni chovali vzorně. První testovací sezona ukázala nedostatky - problémy s parkováním, chybějící toalety, ale i nevhodné chování majitelů psů. Většina lidí nařízení respektuje, ale někteří je nebudou respektovat nikdy. O víkendech proto pláže prochází městská policie a požádal jsem o součinnost i republikovou, aby se intenzita kontrol zvýšila. Neukázněnost řidičů totiž se zvýšeným počtem aut roste,“ zhodnotil starosta Tovačova Marek Svoboda.

Podle něj hrozí návštěvníkům, kteří nedodržují nařízení, pokuta.

„Městská policie může rozdat pokuty, a ty nejsou malé. Nějaká doba hájení se pochopit dá, ale pokud lidé nerespektují zákaz vjezdu a dopravní značení, měli by tvrdě zaplatit - nejnižší pokuta je od 1 tisíce korun, a pokud s někým není domluva, můžeme uložit sankci až 5 tisíc. K tomu jsme zatím přistoupit nemuseli,“ řekl.

Velkým nešvarem jsou podle starosty také pejskaři.

„Museli jsme vytisknout cedule, abychom upozornili návštěvníky, že se čtyřnohými miláčky do vody nemohou. Psi tu volně pobíhají, občůrávají kdejaký batoh a už jsme na to měli hodně stížností. Proto už v této sezoně začal platit zákaz koupání psů. Je jich tady hodně a majitelé si je nehlídají,“ zmínil.

Teplá voda a klid

Koupání na Annínském jezeře je pouze na vlastní nebezpečí a jeho hloubka v některých místech dosahuje až padesáti metrů. Kvalitu vody a její teplotu si lidé pochvalují.

„Je krásně teplá a má kolem 27 stupňů. Tím, že je teď přístup pozvolný, je to pro nás mnohem pohodlnější. Vadí mi jen pejskaři - i když mám sám psa, za celou dobu jsem si ho sem nedovolil vzít - a to jsem místní. Na to máme Mlýnský náhon a jiná místa,“ řekl Václav Šmíd z Annína.

Lidé na koupání v Tovačově oceňují především klid a příjemné prostředí uprostřed přírody.

„Jsem tu poprvé, protože většinou jezdíme na koupaliště. Dnes jsme ale chtěli mít větší pohodu, a proto jsme vyrazili sem. Za mě spokojenost,“ zhodnotila Monika Pořízková z Hrubčic.

Většina lidí si přichází zaplavat, někteří se ale jen opalují na lehátkách nebo v trávě. Na jezeře platí zákaz provozování vodních člunů a sportů.

„Bylo nám nabídnuto, že bychom sem mohli přes léto instalovat stánek s občerstvením, ale pro první sezonu jsme tuto možnost zatím nevyužili a budeme se domlouvat na pravidlech, jak nabídku rozšířit,“ uzavřel starosta Tovačova.