Prázdniny skončily a lidé se vracejí do normálního pracovního režimu. S tím souvisí i zvýšená poptávka po obědových menu v centrech měst, Prostějov nevyjímaje. Deník se vypravil na průzkum, kde se v Prostějově přímo v centru města dá slušně a přitom levně najíst. Nabídka je vskutku pestrá a bohatá, podívejte se na TOP 5 podniků podle Deníku.

Vyhledávaná Restaurace Lidový dům v Prostějově nabízí obědové menu od 129 korun. | Foto: Deník/Zdeněk Vysloužil

Jídelna Grand Netušilka, Prostějov

Prostějovská Jídelna Grand Netušilka nabízí obědové menu za 115 korun.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilTradiční lidová jídelna v Netušilově ulici nabízí vedle obědových menu i snídaně. O strávníky nemá tradiční podnik nouzi, díky cenám i usměvavému personálu. Nabídka je pestrá a zakládá se na tradiční české kuchyni. Za menu i s polévkou zaplatíte pouhých 115 korun. Příznivou cenu mají i snídaně, kdy zaplatíte například za hemenex se šunkou 65 korun.

"Nabízíme lidem to, co mají rádi. Tedy obyčejnou českou kuchyni, od přesnídávkových polévek až po vepřo, knedlo, zelo. Snažíme se držet našeho konceptu, že se dá dobře a kvalitně najíst i za relativně levnější peníze," říká Stanislav Holinka, majitel regionální společnosti Grand catering.

V denní nabídce je v Netušilově ulici pět hotových jídel a polévka. Stálá nabídka obsahuje gulášovou nebo dršťkovou polévku a smažené řízky, sýr nebo květák.

"Není potřeba vymýšlet již vymyšlené. Hotovky typu hovězích ptáčků, krkovice nebo svíčkové mají lidi rádi. Smažák a řízky jdou vždycky, k tomu i bramborový salát," komentuje Holinka s tím, že v Grandu si může každý zákazník namíchat přílohy a saláty podle vlastní chuti.

Příklad menu: Hrachová polévka, Pečená vepřová krkovice, šťouchané brambory – 115 korun

Čas poledního menu: 10.30 - 15 hodin

Adresa: Netušilova 3, Prostějov

Otevírací doba jídelny: pondělí – pátek od 6 do 15 hodin, sobota, neděle - zavřeno.

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: 703 142 485, netusilka@grandlahudky.cz

Webové stránky: grandlahudky.cz

Hospůdka U Růžičků, Prostějov

Prostějovská rodinná Hospůdka u Růžičků nabízí obědové menu za 120 korun.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilHojně navštěvovaným podnikem poblíž městské tržnice je rodinná Hospůdka U Růžičků. Útulný podnik v dobové zástavbě nabízí tradiční domácí kuchyni, od zasmažených polévek přes holandský řízek, rizoto nebo segedínský guláš. Standardní cena obědového menu je 120 korun, ale jedno bezmasé si dáte včetně polévky za pouhou stokorunu.

"Vaříme denně hotová jídla, včetně polévek z vývaru nebo zasmažených. Zajišťujeme i rozvoz po Prostějově. Největší zájem je o takové ty nejobyčejnější jídla. Čím více je to mastné a plave to, tím to jde více na odbyt," směje se Monika Boudová, provozní hospůdky a současně i dcera majitele.

U Růžičků se pořádají různé oslavy a kulturní akce. "Máme sál se šedesáti místy, děláme zde koncerty, přednášky a samozřejmě rodinné oslavy včetně svateb," představuje podnik jeho provozní.

Příklad menu: výběr ze čtyř hotových jídel a jedné polévky. Francouzská polévka, gratinované filé s americkými brambory - 120 korun

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Kostelní 105/2, Prostějov

Otevírací doba restaurace: pondělí – neděle od 11 do 22 hodin

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: 736 206 588, fb: Hospůdka U Růžičků

Restaurace Beseda, Prostějov

Tradiční prostějovská Restaurace Beseda nabízí obědové menu za 115 korun.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilJedna z nejtradičnějších prostějovských restaurací na Žižkově náměstí nabízí jedno z nejlevnějších menu v celém centru města. V denní nabídce je vždy pět hotových jídel a jedna polévka. Samotné hlavní jídlo pořídíte za 115 korun, polévku za pouhou dvacetikorunu.

"Každý den máme v menu dvě nová jídla a další tři jsou stálá nabídka. Hotovky tedy obměňujeme, ale v nabídce menu je i smažený sýr, smažený kuřecí řízek, oboje s hranolky nebo bramborem a Starobrněnský guláš s houskovým knedlíkem," představuje Lucie Růžičková, provozní Besedy.

Beseda je díky své poloze a historii vyhledávanou zastávkou návštěvníků centra města. "Lidé se u nás stavují pravidelně na guláš a smažák. Hotovky jsou základ," usmívá se Růžičková a dodává: "Samozřejmě funguje česká klasika, jako zelí, vepřová a knedlík."

V Besedě se scházejí i fotbaloví experti a fanoušci, o čemž svědčí i vnitřní výzdoba interiéru. Na stěnách jsou šály Sparty, Slavie či ostravského Baníku. Svorně vedle sebe sedí sparťané i slávisti.

Příklad menu: Slepičí vývar s nudlemi, Medailonky z panenky, sýrová omáčka, pečené brambory - 115 korun bez polévky. Polévka k menu za 20 korun

Čas poledního menu: 10.30 – 13.30 hodin

Adresa: Žižkovo nám. 142/13, Prostějov

Otevírací doba: pondělí – čtvrtek: od 8 do 22 hodin, pátek: od 8 do 24 hodin, sobota a neděle: od 9 do 22 hodin

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: tel. 603 493 713

Restaurace Lidový dům, Prostějov

Vyhledávaná Restaurace Lidový dům v Prostějově nabízí obědové menu od 129 korun.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilDalší klasikou mezi prostějovskými restauracemi s vyhlášenou kuchyní a dobrým pivem je Lidový dům - ´Liďák´. V každodenní nabídce obědových menu je pět jídel v cenové relaci od 130 do 160 korun.

"Nejvíce jdou na odbyt smažená jídla. Všechno v trojobalu a přílohy hranolky, americké brambory. Zájem je ale i o jídla z asijské kuchyně s přílohou smažené nudle. Jdou ale i klasická česká jídla, omáčky a guláše," říká provozní Hynek Brunclík.

Lidový dům nabízí vedle rozmanitého jídelníčku i šest druhů piv a posezení na zahrádce ve stínu stromů. "Přes víkendy hotová jídla nevaříme, ale funguje u nás gril. Pořádáme i oslavy a zajišťujeme i rozvoz jídel," dodává Brunclík.

V klasické stálé nabídce najdete například škvarkovou pomazánku, utopence či tvarůžkový tatarák. Jednou ze specialit je trhané vepřové maso v ciabatě.

Příklad menu: Hovězí vývar s játrovou rýží, Slezský BIGOS (vepřové maso, kyselé zelí a klobása), opatrně krájený chléb - 129 korun

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Vápenice 21, Prostějov

Otevírací doba: pondělí - čtvrtek: od 11 do 22 hodon, pátek: od 11 do 24 hodin, sobota: od 15 do 23 hodin, neděle: od 15 do 22 hodon

Dá se platit kartou? Ano, při rozvozu jídla ne

Kontakt: tel. 792 114 201, e-mail: lidakpv@seznam.cz

Webové stránky: lidakpv.cz

Restaurace Lázně, Prostějov

Nově zrekonstruovaná Restaurace Lázně v Prostějově nabízí sedmidruhové obědové menu v ceně 135 korun.Zdroj: Deník/Zdeněk VysloužilV květnu nově otevřená a zrekonstruovaná tradiční prostějovská restaurace Lázně, nabízí obědové menu s téměř neuvěřitelnými sedmi jídly. Hladový strávník za něj zaplatí 135 korun.

"Restauraci jsme uvedli do provozu v květnu a musím říci, že za těch několik měsíců, kdy probíhala rekonstrukce, se lidé vracejí pomalu. V nabídce máme jak tradiční českou kuchyni, tak i minutkové speciality," říká Stanislav Holinka, majitel regionální společnosti Grand catering, která tradiční restauraci provozuje.

Novotou vonící prostředí s odděleným salonkem a posezením na venkovní kryté terase láká k návštěvě. Pestrá je i denní nabídka jídel. "Sedmidruhové menu skládáme tak, aby si každý přišel na své. Nechybí tam vepřové, kuřecí nebo sýry a saláty. Najdete u nás ale i ryby či speciality typu kroupového rizota nebo tvarůžkového paprikáše," zve do Lázní Holinka.

Příklad menu: Cibulačka, Cuketové placky s lilkovým pyré, pečenými paprikami a rajčaty, listový salát – 135 korun

Čas poledního menu: 11 - 14 hodin

Adresa: Floriánské náměstí 1, Prostějov

Otevírací doba: pondělí - sobota: od 10.30 do 22 hodin, neděle - zavřeno

Dá se platit kartou? Ano

Kontakt: tel. 730 114 201, e-mail: lazne@grandlahudky.cz

Webové stránky: grandlahudky.cz/restaurace/lazne-prostejov/