Modelařinu má v genech. Potvrzuje to Tomášův tatínek Jan, který staví modely lodí nebo letadel a v současnosti například vytváří model prostějovských židovských uliček.

"Díky tátovi máme modelářství v rodině. Jako malý jsem se věnoval papírovým modelům. Pak jsem se tomu přestal věnovat a na stará kolena zase začal s legem," směje se teprve devětadvacetiletý mladý muž.

Lego ho chytilo před třemi roky.

"Díly lega jsem začal sbírat v roce 2019. Po nějaké době mě přestalo bavit stavět oficiální modely a pustil jsem se do vlastní tvorby. Vrátil jsem se tak do dětství, kdy jsem si z lega pořád něco stavěl," uvádí Tomáš Lázna a pokračuje: "Přemýšlel jsem nad nějakou výzvou. Chtěl jsem vymodelovat něco, co není tak běžné. Prostějovskou radnici jsem nikde neviděl, tak jsem si na devadesát procent jistý, že jsem první."

Radnice byla jasnou volbou

"Jelikož jsem Prostějovák a radnici mám kousek od domova, tak bylo jasno. Měl jsem dost kostek, které se daly použít a mezi Vánocemi jsem z nich postavil prototyp v poměrně štědrém měřítku. Protože jsem ho stavěl z kostek, které byly k dispozici, je v hodně divokých barvách," vysvětluje modelář s tím, že prototyp postrádá detaily jako sochy, reliéfy nebo okna.

"Trvalo mi to týden poměrně intenzivní práce. V té době jsem netušil, jestli budu dál pokračovat. Fotky prototypu jsem pověsil na sociální sítě a reakce lidí byla úplně neskutečná. Vyhecovalo mě to k tomu, abych pokračoval dál."

Úmorná práce začala v počítači

"Nejprve jsem musel zhotovit digitální model. Existuje speciální program s databází všech kostiček lega, které se dají virtuálně skládat. Výhodou toho programu je, že z něj pak vypadne kompletní seznam všech součástek, které jsou potřeba," vysvětluje Lázna a dodává: "Digitální model jsem ještě vylepšil. Dodal jsem boční stěny, vylepšil konstrukci a přidal chybějící detaily. Pak už zbývalo jen objednat kostičky a postavit radnici."

Desítky hodin a trpělivost. "Stavba celého modelu mi zabrala okolo sto padesáti hodin. Na původním prototypu jsem strávil takových šedesát hodin. Hodně věcí jsem stavěl na několikrát, protože jsem musel trefit správný tvar. Dalších zhruba čtyřicet hodin zabralo překreslování do digitálního modelu," vypočítává se smíchem Lázna.

Kostičky přišly na desetitisíce

"Objednával jsem je celkem od sedmnácti firem. Cena jedné lego kostky se pohybuje mezi dvěma až třemi korunami. Model radnice má devět tisíc šest set dílků. Z toho plyne, že se cena jen za materiál pohybuje mezi dvaceti až třiceti tisíci korun," informuje nadšenec.

Obří model zabírá místo. "Radnice je v měřítku 1:50, takže výška sto třicet centimetrů a šířka šedesát centimetrů. V dubnu bude výstava lega v DDM na Vápenici, kde ji chci vystavit. Do té doby ji holt budu mít doma. Následně budeme řešit její umístění v některých městských prostorách," prozrazuje Tomáš Lázna, kterému se už honí v hlavě stavba dalšího modelu spjatého s Prostějovem.

"Blíží se výročí příchodu Pernštejnů do Prostějova. Nabízí se tak možnost postavit model našeho zámku," uzavírá modelář.