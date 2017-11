To je ona! Nová požární stanice konických hasičů za 48 milionů

V pondělí úderem desáté hodiny dopoledne byla slavnostně otevřena nová stanice profesionálních hasičů v Konici. Ta vyrostla během třinácti měsíců na zelené louce na jižním okraji města.

Nová budova bude sloužit jednotce hasičů, která má na starosti území o rozloze dvě stě čtyřiceti sedmi tisíc kilometrů čtverečních. V areálu se nachází i heliport, který zrychlí poskytnutí zdravotnické pomoci v těžce přístupné oblasti Konicka a okolí.



Slavnostnímu otevření předcházely dlouhé roky jednání a příprav.



„Příprava byla zahájena více než před deseti lety a v roce 2009 nechal kraj zhotovit prvotní projektovou dokumentaci. Následně došlo k jejím úpravám a v roce 2015 byla převedena na náš hasičský záchranný sbor. O rok později město Konice poskytlo vhodné pozemky pro výstavbu a 12. září 2016 bylo staveniště předáno zhotoviteli, tedy firmě OHL ŽŠ a. s.,“ popsala přípravy Vladimíra Hacsiková, tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje.

Zázemí, údržba i školení

Na výjezdu z města směrem k obci Křemenec vyrostla během třinácti měsíců budova, která najde široké využití. Bude sloužit především jako útočiště profesionálních hasičů a jejich velitelky. Zkrátka nepřijdou ani dobrovolní hasiči z okolních vesnic. V areálu bude zajišťována údržba speciální techniky a měla by zde probíhat i školení.



„Stávající budova už nevyhovovala ať už vybavením i prostorem. V nové budově vznikl lepší prostor pro uskladnění techniky a také se celkově zlepší podmínky pro naši jednotku,“ uvedla Kateřina Dostálová, velitelka konické stanice.



Nové zázemí si zdejší profesionální hasiči zasloužili. Jednotka totiž pokrývá území, na kterém žije přibližně čtrnáct tisíc obyvatel, a tak je důležité jí zajistit lepší podmínky. Do nového se budou přesouvat během následujícího měsíce, oficiálně pak zahájí provoz v pondělí čtvrtého prosince.

Náklady? 48 milionů

Stanice v Konici je typu P1, což znamená, že je umístěná v obci do patnácti tisíc obyvatel. Službu zde vykonává celkem patnáct příslušníků a velitel stanice s tím, že základní početní stav jedné směny je pět příslušníků. Těm pobyt zpříjemní především prostorné šatny, posilovna, ložnice nebo hřiště za budovou. Konici také chybělo krizové centrum, to se nachází nově v prvním patře objektu.



Celkové náklady na výstavbu požární stanice činily téměř čtyřicet osm milionů korun a stavba byla financována z prostředků státního rozpočtu.



Oficiální otevření za doprovodu hostů a osobností z celé republiky začalo krátce po desáté hodině.



„Je to třináct měsíců, co jsme se s některými z vás potkali na tomto místě poprvé, když jsme klepali na základní kámen a dnes po roce a jednom měsíce stojíme před krásnou budovou požární stanice, kterou dnes uvedeme do provozu,“ řekla na úvod Vladimíra Hacsiková.

Přání do začátku

O chvíli později se ujali slova zástupci ministerstva vnitra, kraje, města Konice, Hasičského záchranného sboru České republiky a Olomouckého kraje.



„Obdivuji výstavbu, která se povedla za tak krátkou dobu a přeji si ať vám stanice dobře slouží,“ uvedl například Jiří Nováček, náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti.



„Já bych chtěl také všem poděkovat a hlavně popřát tomuto zařízení, aby vám co nejlépe sloužilo, bylo co nejméně výjezdů a vy se mohli věnovat hlavně prevenci. Přeji si, aby se vám dařilo a ať se vždy vracíte ve zdraví zpět,“ sdělil Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.



Jeho slova pak doplnil starosta města Konice František Novák. „Jsem rád, že se mohu připojit a poděkovat za tuto výstavbu. Pro naše město je přítomnost profesionálních hasičů velmi důležitá, protože jsme vzdálenou oblastí od větších měst. Myslím, že se to opravdu povedlo,“ pochvaloval si.



Po slavnostním přestřižení pásky byla připravena prohlídka nových prostor s výkladem zdejší velitelky, promítání filmu o výstavbě a bohaté občerstvení.