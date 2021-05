Když se řekne Tištín, co se vám vybaví?

"Malebná hanácká vesnice, ve které jsem se narodila. K Tištínu mám srdeční vztah a nedokážu si představit, že bych žila někde jinde."

Čím je podle vás Tištín pro návštěvníky zajímavý?

"Přestože nejsme turisticky profláklý region, nemáme hrady ani zámky, na Němčicku se ale v každé vesnici najde něco, co láká. U nás je dominantou barokní kostel sv. Petra a Pavla, který je velmi uznávaný a na naše poměry rozsáhlý. Zmínila bych také zemědělské muzeum v bývalém lihovaru."

Máte zde také unikátní cyklostezku…

"Ano, vede po bývalé železniční trati až do Morkovic. Jede se krásnou hanáckou krajinou."

Tištín je městysem, ale podle počtu obyvatel to není, že?

"My jsme malí, ale současně i velcí. Jedná se o historické hledisko. Parlament nám ten titul vrátil v roce 2007. Nerozhodoval o tom počet obyvatel."

Jak jsou v Tištíně naplněna školská zařízení?

"Základní škola je malotřídní, chodí u nás děti od první do čtvrté třídy. Máme málo žáků, ale je to zdůvodněno i tím, že dříve pod nás spadaly i Koválovice-Osíčany. Tamní rodiče více využívají spádovější školu v Morkovicích. V mateřské škole máme dětí dost. “

Registrujete zájem o bydlení v Tištíně?

"Není týden, aby mi nepřišel e-mail nebo mi někdo nezavolal, jestli nemáme k dispozici stavební pozemky. V loňském roce jsme nabídli čtyři stavební místa, pouze jeden zájemce byl místní, zbylé tři parcely si koupili lidé s vazbou na Tištín, ale odjinud."

Co vaše obec případným zájemcům o bydlení nabízí?

"Myslím si, že Tištín jim nabízí všechno, co nabízejí podobně velké, ale i mnohem větší obce. Pěkné prostředí, klidný vesnický život s odpovídajícím zázemím. Máme tu všechno, co pro život člověk potřebuje a co nemáme, tak si můžeme koupit. Máme kadeřníka, pedikúru, poštu, obchod, pohostinství s vývařovnou obědů a rozmanité kulturní i sportovní vyžití."

Zmiňujete kulturní a sportovní vyžití…

"V roce 2018 jsme otevřeli po rekonstrukci sokolovnu, kde se dá sportovat v zimní období. Děti tam začaly hrát florbal, mládež i dospělí stolní tenis a volejbal. V letošním roce budujeme dětské a multifunkční hřiště. Otevřít bychom ho chtěli 26. června. Zapojením spolků a hledáním takové společné řeči, se nám podařilo nastartovat kulturní a společenský život. Obnovili jsme i některé tradice, jako například hody."

Kolik v obci funguje spolků?

"Máme Tělovýchovnou jednotu Tištín, což jsou fotbalisti. Dále Myslivecký spolek Tištín, Sbor dobrovolných hasičů a Klub přátel školy. Vždycky tu byl Sokol, v současnosti ale není. Máme ale zase sokolovnu. Původní organizace TJ Sokol, je v současnosti jen TJ."

Centrum obce svým historickým puncem zaujme na první pohled. Byl to záměr?

"Tištín je takovou silniční chobotnicí, místní komunikace jsou hodně rozvětvené. Do oprav chodníků a komunikací jsme investovali hodně peněz. Centrum se nám podle mě podařilo. Vydláždili jsme ho žulovou kostkou, upravili jsme i prostředí okolo kostela. Návsi dala pěknou tečku i sokolovna novou fasádou."

Co vás čeká v nejbližším období?

"Musíme zdárně dotáhnout kabelizaci. Ukládáme do země nejen veřejné osvětlení ve dvou třetinách obce. Postupně odstraňujeme ve spolupráci s vlastníky sítí dřevěné a betonové sloupy a prověšené přípojky, které dosud vedly vzduchem. Výkopy znepříjemňují současný život našich obyvatel, ale výsledek není daleko.”