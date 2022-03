Úžasná parta lidí. "Stálo nás to ohromné úsilí. Sešla se zde úžasná parta lidí, kteří s naším hřištěm chtěli něco udělat. Po celém okrese se nám desítky let posmívali, že máme nejhorší hřiště a vždycky hrajeme druhý poločas z kopce a díky tomu vyhráváme," zmínil předseda oddílu Radek Otáhal důvody, kvůli kterým se do náročné akce pustili.