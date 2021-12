Nekonečný had svítících aut. Podívejte se na vánoční jízdu Prostějovem

Zabruslit si

Mobilní kluziště u muzea. Vyhledávanou vánoční atrakcí je bruslení přímo na náměstí T. G. Masaryka. To je otevřené denně od deváté hodiny ranní do jednadvacáté večerní. Na Silvestra je zkrácená otvírací doba do 16 hodin.

Veřejné bruslení si lze užít i na prostějovském zimním stadionu. V úterý 28. prosince od 16 do 17 hodin, ve středu 29.12. od 13.30 do 15.30 hodin, ve čtvrtek 30.12. od 10.15 do 11.15 hodin, na Silvestra od 11.15 do 13.15 hodin a bruslit se bude i na Nový rok a to od 17.30 do 19.30 hodin.

Kino pojede i na Silvestra

Prostějovské kino Metro 70 má pestrý program jak pro dospělé, tak i děti. V pondělí 27.12. jsou v nabídce tři představení Zpívej 2 (15.00), pokračování úspěšné komedie Šťastný nový rok 2 (17.30) a večerní Filmový klub uvede romantické drama Miloval jsem svou ženu (19.30). V úterý 28.12. se mohou děti i dospělí potěšit nesmrtelnou pohádkou Šíleně smutná princezna (15.30), dále bude znovu Šťastný nový rok 2 (17.30) a večer Matrix Resurrections (19.30).

O den později zahájí program pohádka Tři přání pro Popelku (15.30), o dvě hodiny později opět Šťastný nový rok 2 (17.30) a večer pro milovníky klasiky Hotel Modrá hvězda (20.00).

Ve čtvrtek 30.12. začíná program animovanou komedií Myši patří do nebe (15.00), dále pro větší děti Spider-Man: Bez domova (17.00) a večer Matrix Resurrections (20.00).

Silvestrovský program obstará předpremiéra filmu Krotitelé duchů: Odkaz (15.30) a od 18 hodin se promítá Česko – Slovenská komedie Šťastný nový rok 2. Jediným dnem, kdy bude kino zavřeno je Nový rok.