Rozhledna Velký Kosíř

Rozhledna na Velkém KosířiZdroj: Deník/Zdeněk VysloužilPopulárnější výletní místo na rozhraní Prostějovka a Olomoucka se o druhém květnovém víkendu dočká dalšího vylepšení. Pro širokou veřejnost bude premiérově otevřené i okénko s občerstvením. Samozřejmostí na vrcholu nejvyšší hanácké hory jsou připravená ohniště a posezení. Přístupná bude i rozhledna.

Kdy: pá od 14 do 19h, so, ne od 9 do 19h

Za kolik: vstup na rozhlednu: děti 10,-Kč, dospělí 30,-Kč