Pedagogický sbor a zaměstnanci školy byli na řadě první.

"Všichni jsme podstoupili antigenní test už v sedm hodin ráno. Děti a rodiče mají na výběr. Zřídili jsme testovací místo v tělocvičně, kam mohou přijít děti v doprovodu rodičů. Žáci, kteří rodičovský dozor nepotřebují, se testují pod dohledem pedagogů ve svých třídách," popsal organizaci prvního testovacího dne Radim Weisser, ředitel ZŠ E. Valenty.

Prvňáci vše zvládali díky zábavné formě.

"Vezměte do ruky tu ampulku, otočte vrtulkou a tekutinu nakapejte do zkumavky. Pak tu špejličku s vatičkou strčte do obou nosních dírek a je to," bavil například své žáky učitel Matěj Vybíhal a na otázky chlapců s úsměvem dodal: "Nebojte se, žádné dlabání v mozku nebude."

Doma už mě to nebaví

Škola už dětem hodně chyběla, hlavně pak kamarádi.

"Doma už mě to nebaví. Kamarády vidím jen na monitoru, není to ono. Ve škole je to lepší," říkala jedna z holčiček mířících z šatny do své třídy.

Obrovská úleva je to i pro rodiče. "Jsem moc ráda, že už jdou do školy, protože jim chybí ten kontakt s ostatními dětmi. Učení online je velmi náročné na udržení pozornosti a ve škole je to teď zase bude určitě víc bavit. Moje děti se do školy moc těšily. Z testů strach neměly, je to taky o tom, jak my rodiče jim to vysvětlíme a sami k tomu přistupujeme. Věřím, že se pomalu svět vrátí do normálu a budeme si užívat každý den naplno jako dřív," Deníku prozradila Markéta Čechmánková, maminka druhačky a čtvrťáka.