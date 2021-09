Plošné testování ve školách v Česku tím prozatím skončilo. Ve hře však podle ministerstva zdravotnictví je, že by se během podzimu testování ještě zopakovalo.

Ve školách proběhla od 1. do 9. září celkem tři kola testování žáků na Covid-19, a to ve středu 1.září, v pondělí 6. září a ve čtvrtek 9. září.

Nejvíce pozitivních případů bylo zjištěno v okrese Olomouc, a to 40. Při ověření citlivější metodou byla infekce potvrzena u 12 žáků. Celkem bylo na Olomoucku provedeno 77 600 testů.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.