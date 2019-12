Telefonním budkám zvoní hrana a pomalu mizí i z Prostějovska

Nostalgie minulých let, bez které by se tehdy obešel jen málokdo, pomalu mizí z našeho prostějovského regionu i dalších koutů republiky. Na Prostějovsku aktuálně slouží na osmatřicet veřejných telefonních automatů. Od nového roku 2020 z tohoto počtu ubudou minimálně tři a to přímo v Prostějově.

Z Prostějova v novém roce zmizí další tři telefonní automaty | Foto: Deník / Iveta Macík Šimková