Takoví jsme byli. Tak se jmenuje seriál o starém Prostějově, který před více než deseti lety zaznamenal velký ohlas ze strany čtenářů Prostějovského deníku. Vycházel pravidelně každý týden v jeho tištěném vydání. Redakce se v roce 2024 rozhodla oprášit archiv a fotografie se zasvěceným komentářem odborníků ze Státního okresního archivu v Prostějově znovu zveřejnit. Tentokrát na svém webu. Podívejte se, jak a kde žili a čemu se v životě věnovali naši předkové ve městě a okolí.

Název Starorežná Prostějov dali podniku po znárodnění komunisté. V roce 2017 se firma vrátila k původnímu názvu Palírna U Zeleného stromu. Foto: archiv SOkA | Foto: SOkA Prostějov

Dnes: Starorežná Prostějov

1. Tradice výroby sahá až k roku 1518, kdy získal měšťanský dům U Zeleného stromu várečné právo.

2. V roce 1844 zřídil Jakub Vojáček v domě U Zeleného stromu tovární výrobu rosolek a likérů.

3. Pozdější vlastníci továrny prodali v roce 1920 palírnu městu Prostějov.

4. Ještě v roce 1920 si firmu pronajal Družstevní podnik hostinských v Prostějově, který ji roku 1925 odkoupil.

5. Podnik vyráběl čtyři druhy původní prostějovské režné, sedm typů speciálních pálenek a 40 druhů jemných sladkých likérů.

6. Po únoru 1948 byl Družstevní podnik hostinských znárodněn a pod názvem Starorežná Prostějov začleněn do Hanáckých závodů lihovarských a drožďařských Olomouc. Do současného areálu se podnik přestěhoval koncem 50. let minulého století.

