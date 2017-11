Ta píše! V Čechách pod Kosířem koštovali pálenky

O zábavu postaráno měli v sobotu večer návštěvníci multifunkční haly v Čechách pod Kosířem. Konal se tam totiž šestý ročník koštu slivovice a pálenek, který nabídl ochutnávku celkem čtyřiceti vzorků.

„Letos tu máme na rozdíl od minulého roku téměř plno, až nás ta účast překvapila. Když to tak počítám, tak to vidím na nějakých šedesát hodnotitelů,“ pochvaloval si organizátor akce František Střída.

„Já ale ochutnávat nemůžu. Vzorky jsou anonymně ve stejných lahvích očíslovaný a okódovány. Jediný, kdo ty kódy zná, jsem já,“ vysvětloval.



Šestý ročník doprovázelo kromě vysokého počtu účastníků i další překvapení. Tím byl nezvyklý počet jablkových pálenek, kterých bylo nejvíce ze všech.

„Většinou bývá švestková, letos však ne. Je to ale těžké. Spousta lidí nemá vůbec kvas a nemá tak z čeho tu slivovici dělat. Na jaře přijdou mrazy, meruňky popadají, třesně také vůbec nejsou. Ve finále to skončí na jablkách. Myslím si, že většina z nich je loňských. Aby to letos někdo vypálil, musel by mít hodně rané hrachůvky,“ dodal Střída.



Mezi šedesátkou účastníků byl i starosta Čech pod Kosířem Milan Kiebel.

„Já jsem se zatím zúčastnil každého ročníku. Myslím, že ta úroveň je dobrá. Zatím jsem stihl ochutnat tři kategorie a musím říct, že panuje velká spokojenost. Vyloženě tam nebyl žádný propadák. Úroveň se zlepšuje, lidé sem dávají kvalitní věci,“ zkušeně ohodnotil.