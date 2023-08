Dosavadní výsledky vypadají nadějně. Z výsledků provedených chemických rozborů podzemní vody vyplynulo, že jsou již na lokalitě nastaveny vhodné podmínky pro efektivní degradační procesy. První etapa sanačního zásahu skončila v dubnu letošního roku a měla by na ni navazovat etapa druhá. V případě, že by se podařilo plynule zahájit navazující etapu sanačního zásahu, bude jednodušší za kratší časové období dosáhnout stanovených sanačních limitů za nižší finanční náklady.

V ohrožení jsou i sousedé

Významně jsou ohroženy spodní vody v okolí Duban a také studna využívaná pro jímání pitné vody v Cukrovaru Vrbátky. K Dubanům by měla kontaminace přitéct do desti let, do studny cukrovaru za o polovinu kratší dobu.

"Stane se tak v případě, že by nebylo plynule navázáno s 2. etapou sanačních prací, díky které se daří zadržovat kontaminaci na úrovni vybudovaných linií aplikačních vrtů," varuje starosta s tím, že v ohrožení je zásobárna pitné vody u Hrdibořic.

Cílem 1. etapy sanačního zásahu bylo snížit kontaminaci na lokalitě o 25 procent. Jelikož se díky realizovaným pracím podařilo snížit kontaminaci na lokalitě o přibližně 39 procent, lze konstatovat, že cíl sanačního zásahu pro 1. etapu prací byl splněn.

Projekt je z 85-ti procent financován z dotace z evropských fondů a zbývajících 15 procent spolufinancuje Olomoucký kraj, Město Prostějov, Obec Vrbátky, VaK Prostějov a.s., Obec Olšany u Prostějova. Celkové náklady projektu byly 175 717 607,46 korun.