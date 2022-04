Novinka v podobě stromu života.

"U stromu života se děti a mládež dozvídají, v jaké fázi se momentálně nachází. Jde o životní etapy, a ony jsou úplně na začátku, mohou se rozhodovat, protože mají celý život před sebou," komentoval autor projektu Pavel Tůma s tím, že na podzim čeká jeho projekt spousta dalších inovací.

Prostějov je pravidelnou zastávkou. Naposledy zde byl ale před třemi lety.

"Myslím, že se jedná o dobře vynaložené peníze. Vlak má spoustu nových expozic, ale ony stále navazují to nejdůležitější a to je ukázat, co všechno může s člověkem udělat závislost na drogách. Je to taková léčba šokem," komentoval primátor František Jura s tím, že téma drogové závislosti je aktuální i v Prostějově.

"Nesmíme se před tím schovávat. Víme, že drogy jsou i v našem městě a zvláště v době covidu, se jejich šíření mezi mládeží zrychlilo. Bohužel," uzavírá Jura.

Vlak se v Prostějově zdrží do pátku 29. dubna. Čtvrteční dopolední program byl vyhrazen pouze pro žáky prostějovských základních škol. Následně bude pouze ve čtvrtek od 14.30 do 18 hodin vlak přístupný široké veřejnosti. Páteční program vlaku bude vyhrazen jen pro žáky a pedagogy. Vstupné je zdarma.

Další zastávkou v Olomouckém kraji bude krajské město. Stříbrný Revolution train zastaví v Olomouci v pondělí 2. května.