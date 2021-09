Meruňky až v polovině prázdnin. "Koncem července jsme začali s odrůdami Velkopavlovická a Maďarská, v srpnu jsme pokračovali odrůdami Bergeron a Labela," říká Michal Šoman, výrobní ředitel prostějovské Palírny U Zeleného stromu.

Bouřky a deště komplikovaly sběr.

"Ovoce během silných dešťů popadalo do bláta a došlo tak k jeho znehodnocení. Přišli jsme tak o mnoho meruněk, i proto je jejich sklizeň oproti loňsku třetinová, naštěstí naše pálenky to neovlivní," uvádí Šoman, jenž dodal: "Z kvality ovoce jsme měli s proměnlivým počasím strach, čekali jsme, že nebude dobrá. Naštěstí se to nepotvrdilo, jen se musí ovoce pečlivě přebírat, protože některé začalo vlivem počasí hnít již na stromech."

Na sběr meruněk plynule navázal sběr divokých špendlíků. Ty dozrávají později a jejich sezona je letos velmi dobrá. Pro výrobu špendlíkové pálenky Kleiner Wild Pin jich tak bude dostatek. Nyní se na Prostějovsku chystají na sběr švestek, které počasí také ovlivnilo.

"Některé odrůdy švestek rodí, jiné odpočívají. Úroda bude o něco menší než loni. Naši produkci to nicméně neovlivní, co máme nasmlouváno, to dostaneme," uzavírá Šoman.