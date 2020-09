Místo osmi prasat tentokrát jen dvě.

"My jsme vůbec nevěděli, jestli budeme moct akci pořádat. Definitivní rozhodnutí padlo až ve středu. Nemohli jsme ale nachystat obvyklou zabíjačku, byli jsme v nejistotě, jestli hody vůbec budou," komentoval obtížnou situaci hlavní organizátor Pavel Bílý a dodal: "Místo obvyklých osmi čuníků jsme letos zabili jen dva."

Rozmanitá nabídka zabíjačkových specialit tak tentokrát chyběla.

"Máme kýtu na rožni, klobásy a uzené maso. Na dračku jde i zabíjačková polévka prdelačka," informoval Martin Pospíšil při rozlévání chutné prdelačky.

Navzdory chladnému počasí a chudšímu programu, se přesto lidé do Ochoze sjížděli z blízkého i vzdálenějšího okolí.

"Nedá se nic dělat, taková je doba. Že není zabíjačka tomu rozumím, musí se to dělat minimálně týden dopředu a to nikdo nevěděl, co ti nahoře vymyslí za obstrukce. Myslím si o těch zákazech a omezeních své," krčil bezmocně rameny vousatý Jarda.

Organizátoři se nevzdávají a budou pokračovat.

"Doufám, že už příští rok bude zase všechno ve starých kolejích. Jestli ne, tak vletím na hrad," vzkazuje nahoru Pavel Bílý a závěrem dodává: "Musím přiznat, že jsme to trochu podcenili. Čekali jsme menší účast, než tu nakonec je. Je vidět, že se lidi nebojí tolik, jak by si někdo přál. Jsme za to rádi a na rok uděláme hody zase se vší parádou."