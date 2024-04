V květnu nás čekají hned dva státní svátky. Tím prvním je 1. květen, tedy Svátek práce připadající na středu. Volno budeme mít také o týden později 8. května, kdy si připomínáme Den vítězství. A jak je to s otevírací dobou obchodů s prodejní plochou větší než 200 metrů čtverečních? Připomeňme si, jak je to nejen v květnu, ale i během dalších státních svátků.

Nejprve malý výklad o tom, co je to prodejní plocha. Podle stanoviska České obchodní inspekce jde o plochu, která: „Je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady a plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači. Do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.“

Kdy jsou obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních zavřené

1. leden – Den obnovy samostatného českého státu a Nový rok

Velikonoční pondělí – pohyblivý svátek

8. květen – Den vítězství

28. září – Den české státnosti

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu

24. prosinec – Štědrý den, prodej povolen pouze do 12 hodin

25. prosinec – 1. svátek vánoční

26. prosinec – 2. svátek vánoční

Kdy jsou obchody s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních otevřené

Velký pátek na Velikonoce – pohyblivý svátek

1. květen – Svátek práce

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii

24. prosinec – Štědrý den, otevřeno do 12 hodin