Šustění křídel, štěkání psů. Hubertské slavnosti potěšily stovky lidí

FOTOGALERIE / Kdo nepřišel, prohloupil. Tohle spokojeně mohli říct pořadatelé sobotních Hubertských slavností v Plumlově. Akce pojmenovaná po patronovi myslivců totiž slavila úspěch. Zatímco totiž při dobývání Plumlova pršelo a dorazila jen hrstka lidí, tentokrát i díky pěknému počasí přišly naopak davy.

Nejen však díky němu. Mnohé návštěvníky nalákal i program. "Prošli jsme se sem kvůli dětem. A program? Určitě se půjdeme podívat na dravce," prozradila Eva Auxtová. Nebyl přitom zdaleka sama, koho dravci zaujali. Sovy i orel nakonec přilákaly spoustu lidí, nejen dětí. A Ondřej Czik, který s ptáky ze záchranné stanice pro zvířata dorazil, byl na roztrhání.



"Lidé se ptají, co jedí, kdy a jak vidí a podobně. Potěšilo mě, že se ptali i někteří učitelé přírodovědy. Člověk koneckonců chovem těchto ptáků o nich zjistí více, než poradí učebnice či google," poznamenal muž, který nechal zadarmo své dravce hladit.

Nadšení však sklízelo i dění na vedle stojícím pódiu. To si pro sebe na část dne zabrali právě myslivci, kteří dělali tu přehlídku loveckých psů, tu přehlídku loveckých signálů. "Přišli jsme kvůli přehlídce psů i sovičkám. A také soutěžím, už jsme nějaké zvládli. Je to tu pěkné," zhodnotila pak akci Jana Jančíková, která podobně jako mnoho jiných účastníků přišla s dětmi.



Pro ty pak kromě spousty hlazení zvířat a fotek s nimi byl připravený i skákací hrad či obří pexeso. Se svou prací a s tím, co žije v lese, je pak seznámili myslivci. Nechyběla však ani střelba z luku.