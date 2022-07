"Pozval mě Tony Glouzar. Na podobné charitativní akce jezdím dost často. Myslím si, že pokud je někdo úspěšný a daří se mu, měl by pomáhat lidem, kterým se tolik nedaří. Já snažím dělat dobré věci," sdělil Deníku Branislav Martanovič v rámci akce při příležitosti 10. výročí založení FK Skalka.

"Ve Skalce jsem poprvé a strašně se mi tu líbí. Lidi jsou zde milí a laskaví. V případě, že by mě oslovili i příští rok, stoprocentně přijedu," řekl.

Grilované maso si ve Skalce dal s chutí, ale rýži slovenskému bouřlivákovi raději nenabízeli.

"Asi pro jistotu ne. Spojení s rýží u mé osoby vzniklo tak, že jsem v Survivoru prohlásil: Pre mňa je to hnus," smál se urostlý chlapík.

"Jedna ze soutěžících nám kradla rýži. Vyšlo na mě, že jí mám říct náš společný názor. Tak jsem řekl, že to je hnus a od té doby se to se mnou táhne. Mám i trička s nápisem: Pre mňa je to hnus a jdou na odbyt," řekl.

Pálenku na budúce

Slivovici Braňo Martanovič neochutnal, nikdo mu ji nenabídl.

"Domácí pálenku jsem ve Skalce nepil. Pili jsme Jägermeistera, pak ovocné pivo a slivovici opravdu ne. Budu to muset napravit na budúce," uzavřel s pusou od ucha k uchu Martanovič.