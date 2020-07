"Dlouhodobě registrujeme, že lidé konkurenci v nákupu zboží postrádají. Oslovil jsem tedy některé obchodní řetězce a zjistil jsem, že mají i zájem o města našeho typu. Jsme sice městem, kde žije necelých tři tisíce obyvatel, ale správní obvod má asi dvanáct tisíc lidí. Do nejbližšího většího města je to nějakých pětadvacet kilometrů," informoval konický starosta Michal Obrusník.

S myšlenkou, že by v Konici vznikl větší obchod souhlasí i obyvatelé.

"Já jsem pro, nakupovat do supermarketů jezdím, takže ho v Konici ráda uvítám. Nebudu muset do Penny až do Jevíčka. V Konici je akorát tak předražený Coop," říká například Lucie Svačinová.

Blízko náměstí

"Máme k dispozici velmi lukrativní pozemek. Jedná se o bývalý selský dvůr, který za minulého režimu zdevastovala Státní traktorová stanice. Dnes se jedná o místo, které nejsme schopni vrátit do nějakého udržitelného stavu. Domnívám se, že pokud nabídne případný developer architektonické řešení objektu, tak aby to v té lokalitě přímo naproti zámku sedělo, tak by to bylo jedině ku prospěchu," zamýšlí se starosta Obrusník a pokračuje: "Z těch stávajících budov lze asi těžko něco zachránit. Myslím, že se musí jít cestou výstavby úplně nového objektu. Samotný návrh ale bude podléhat schválení zastupitelstvem. Nemůže to být tedy jen projekční návrh, ale musí obsahovat i architektonické řešení."

Kdy se bude stavět?

"Míč je na straně developera. On musí předložit návrh, za jakých podmínek chce koupit a za kterých my jsme ochotni prodat. V současnosti asi není vhodná doba, abych to více rozebíral. Řekněme ale, že nůžky pro tento záměr se rozevírají," komentuje současný stav Michal Obrusník a dodává: "Vzhledem k tomu, že musíme změnit územní plán, což je otázka tak jednoho roku a v dané lokalitě má stavby na našich pozemcích Státní pozemkový úřad, tak to hned tak nebude. Stát je v podobných případech hodně nepružný. Dá se říci, že vše brzdí byrokratický šiml."