Super akce, skvělý terén. Běžci v růžovém pomohli nemocným

V sobotu odpoledne se Hluchov zaplnil sportovci v růžovém, kteří sem přišli podpořit dobrou věc. Běžci si mohli vybrat ze čtyř různých tras, které vedly po blízkém okolí. Zpočátku to vypadalo, že počasí nebude přát, ale to se nakonec umoudřilo a do Hluchova dorazilo téměř dvě stě padesát lidí. Na podporu hemato-onkologického oddělení v Olomouci se tak vybrala krásná částka šedesát tisíc korun.

Běh v růžovém v Hluchově 2020 | Foto: Hana Nevrlá

Hluchov se v sobotu odpoledne stal na jedno odpoledne sportovištěm a centrem dění v jednom. Malá obec nedaleko Kostelce na Hané uspořádala takovou akci poprvé. „Charitativní běh Petry Linetové je věnován mé kamarádce Petře. Ta letos v květnu prohrála svůj boj s těžkou nemocí. Po pohřbu se pár přátel domlouvalo, že by si šli na její památku zaběhat v růžovém. A to mi vnuklo nápad uskutečnit tuto akci,“ prozradila iniciátorka běhu Veronika Buriánová. Mladá žena, která po 2 letech prohrála boj s leukémií, totiž milovala běhání a růžovou. Její fotografie visela uprostřed dění, jako připomínka toho, jak i přes těžké období neztrácela úsměv na rtech. Obrana a levý hák! Policisté z celé republiky se předvedou v prostějovském ringu Přečíst článek › Na akci se podílelo několik dobrovolníků, kteří napekli, dovezli své výrobky k prodeji nebo uspořádali program. Ten zpestřoval celé odpoledne. Návštěvníci si tak mohli prohlédnout ukázku výcviku obranných psů, poslechnout si povídání cestovatele a horolezce Zdeňka Vychodila, zatančit si s country taneční skupinou, zacvičit si lekci jógy nebo si v aukci zakoupit obraz. Nezapomnělo se ovšem ani na děti: ty se mohly projet na koni, vytvořit si něco hezkého ve výtvarném koutku, zasoutěžit si nebo si nechat ozdobit obličej vybranou malbou. Na hřišti tak panovala skvělá atmosféra. „Úžasné propracování celé akce, super terén. Šla jsem s kočárkem a pejskem. Program se líbil hlavně dětem, takže za nás velká spokojenost,“ uvedla s úsměvem Jana Poulíčková, která se do Hluchova vydala se 3 dětmi. Běžci na startu věnovali dobrovolnou částku a dle značené trasy mohli vyrazit do hluchovských kopců. Přišli nadšení sportovci, maminky s dětmi, pejskaři i starší lidé. Všichni si trasu prošli nebo proběhli vlastním tempem a jako vzpomínku na tento běh dostali růžový náramek s názvem akce. „Vůbec jsem nečekala, že přijde tolik lidí a že dáme dohromady tolik peněz. Celková částka, včetně příspěvku dobrovolných hasičů, činí 60 000 Kč. Peníze předám spolu s rodiči Petry Linetové přednostovi hemato-onkologické kliniky, který je zároveň předsedou nadace Haimaom, profesoru Papajíkovi. Zároveň předáme i hračky a knihy na dětském oddělení, které přinesli dobrovolníci. Děkuji všem účastníkům i všem, kteří s organizací pomáhali,“ sdělila Veronika Buriánová. Běhu se účastnilo celkem 229 lidí, z toho 32 pejskařů, 79 běžců, 118 šlo procházkou. "Kemp" v centru Prostějova: bezdomovci se utábořili na dobré adrese Přečíst článek › „Akce by se mohla konat každý rok, vždy na jiném místě, s jiným programem. Vybraná částka by se mohla věnovat pokaždé na jiné účely. Jen název akce bych ponechala, aby se na Petru nezapomnělo,“ prozradila své plány iniciátorka charitativního běhu.

Autor: Hana Nevrlá