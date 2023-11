V pátek večer to na pódiu rozbalil bluesrockový kytarista Bernard Allison, který působil v doprovodné kapele legendární zpěvačky Koko Taylor. O nezapomenutelný zážitek a skvělou tečku večera se postaral kytarista a zpěvák Garrett Dutton, v hudebním světě známý jako G. Love, jenž vystoupil v Šumperku po dvaceti sedmi letech od prvního tuzemského koncertu.

Kromě koncertů v kulturním domě si mohli posluchači vychutnat také vystoupení v klášterním kostele, užít si poslechové pořady v Městské knihovně nebo zajít do kina Oko.

Že má blues své kvalitní zástupce i na české hudební scéně, potvrdily koncerty na Jam Stage ve stanu, kde se vystřídaly osobnosti jako Michal Prokop se svým triem nebo Jakub Noha s Petrem Bublákem. Lidé si užili také belgickou kapelu Boogie Beasts.

„Letos poprvé máme dvě plnohodnotné scény. Jedna je ve velkém sále Domu kultury, druhá ve stanu v Pavlínině dvoře. Na obou hrají skvělé kapely a pokládáme to za cestu do budoucna. Běžně jsme byli vyprodaní už v září, ale teď až týden před festivalem, protože jsme díky stanu lehce navýšili kapacitu,“ popsal ředitel festivalu Vladimír Rybička.

Novinkou letošního ročníku Blues Alive v Šumperku byly koncerty na Jam Stage, kde v pátek večer vystoupil mimo jiné i Michal Prokop se svým akustickým triem.Zdroj: Deník/Petra Poláková-Uvírová„Snažíme se, aby byl program vyvážený a naší ambicí je, abychom do Šumperka přitáhli i mladší publikum. Letos by toto kritérium mohl naplnit G. Love, protože jsou v jeho muzice prvky funky. Máme také beznadějně naplněnou druhou scénu, kde hraje Michal Prokop. Vrcholem letošního festivalu je v sobotu večer legendární Robert Finley, který byl na našem seznamu dvanáct let. Díky tomu, že se dobré jméno festivalu šíří, podařilo se nám ho sem po těch dvanácti letech dostat,“ uzavřel Rybička.