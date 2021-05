Obec se ho snaží postupně vylepšovat. Letos na pláži dělníci postavili dva dřevěné apartmány a vybudovali další novou chatku. Vše za více než milion korun a další rekonstrukce se připravují.

„Suchý je moje srdcová záležitost. Jezdili jsme tam na ryby s otcem už před padesáti lety. I teď tam rybařím hodně často. Zrovna teď v úterý se mi podařilo chytit pěkného kapra. V okolí je nádherná příroda a čistý vzduch,“ řekl Deníku Miroslav Nečas z Blanska.

Dodal, že přes léto bývá kolem rybníka hodně živo a spousta lidí, ale to mu nevadí. „Je vidět, že kemp se obec snaží vylepšovat a opravovat. Na pláži jsou krásné nové chatky. Na dovolenou na Suchý jezdí spousta lidí, tak je potřeba jít s dobou,“ dodal muž.

Podle starosty Suchého Jakuba Hlubinky zůstane obci ročně po odečtení všech nákladů z provozu kempu zhruba milion až milion dvě stě tisíc korun. Ty obratem investuje do lepšího zázemí.

„Z provozu kempu se dlouhá léta víc bralo než dávalo. Máme velké rezervy, co se týká například veřejných toalet a sprch. Jenom jejich rekonstrukce by přišla podle projektu na dva a půl milionu. Snažíme se vše opravovat postupně. Za mě jsou to investice správným směrem. Například u nových apartmánů máme návratnost spočítánu na čtyři až pět let,“ uvedl Hlubinka.

Tobogán zmizí, přibude hřiště

Kemp Suchý



Z prostoru pláže má v budoucnu zmizet obří tobogán, který je ztrátový a jeho údržba nákladná. V části kempu poblíž kulturního domu nyní dělníci dokončují hřiště s umělým povrchem za 2,3 milionu korun. Dotace pokryjí náklady ve výši 1,7 milionu korun. Díky provozu kempu si obec může dovolit zaměstnat místní lidi. Například jako recepční, údržbáře, dělníky nebo uklízečky.

„S kempem je samozřejmě spousta práce a starostí. Některým místním určitě vadí velký pohyb lidí přes léto, hluk a potíže s parkováním Na druhou stranu v něm ale mají práci místní a díky turistům je v obci více podnikatelských příležitostí,“ dodal Hlubinka.

Známé osobnosti i běžní chataři

Tamní rekreační oblast, která i s rybníkem leží v katastru sousedního Velenova, se začala rozvíjet už za první republiky. První chaty tam ve třicátých letech stavěli hlavně lékaři. Nyní v okolí rybníka stojí kolem čtyři sta dvaceti chat, v kempu je možné postavit přes čtyři sta stanů a zhruba devět desítek karavanů.

V minulosti u rybníka ráda odpočívala například herečka Laďka Kozderková, na svých obrazech jej ztvárnili malíři Otakar Kubín či Pavel Bačovský.

„Můj otec nedaleko rybníka postavil chatu už před pětašedesáti lety. Jak jsem v důchodu, trávím tu volný čas. Kamarádky, co za mnou jezdí, jsou nadšené. Suchý je v podobné nadmořské výšce jako Poprad. Nádherně se tu dýchá, jako na horách. Voda je tu čistá. Fajn lidé, obec se stará, nic mi tu nechybí,“ řekla jedna z chatařek Drahomíra Cigánková z nedalekých Boskovic.

Léčebné účinky bahna?

Bahno z tamního rybníka má podle všeho navíc léčivé účinky. Traduje se, že když hospodyně za první republiky rozbolela kolena, tak jim pomohlo. Bolavé klouby si bahnem obložily a prý se jim ulevilo. Vedení obce si před časem nechalo zpracovat komplexní analýzu bahna akreditovanou laboratoří. Ten říká, že jisté léčivé účinky bahno skutečně má. Alena Neuschlová ze Suchého je o léčivých účincích vody i bahna v rybníce přesvědčená už dlouho.

„Už před lety, když jsem tady hlídala čtyři vnoučata, jsem žasla nad tím, jak rychle se jim všem po koupání v rybníce hojily různé odřeniny,“ řekla Deníku před několika lety žena. Po koupání v rybníce se podle ní ulevilo řadě jejích známých, kterým otékaly nohy nebo měli bolavá záda.