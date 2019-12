Za obec Tištín přezvala ocenění starostka Alena Wagnerová. Tištín je už podruhé držitelem oranžové stuhy krajského kola soutěže Vesnice roku za spolupráci se zemědělským subjektem.

„Pozvání do Senátu je takovou třešničkou na dortu, odměnou za celoroční prací,“ sdělila Deníku dojatě Alena Wagnerová.

Ocenění předával senátor a předseda stálé komise pro rozvoj venkova Miroslav Nenutil. Z jeho rukou převzal pamětní list za společenský život v obci oceněný Modrou stuhou i starosta Vrchoslavic Dušan Svozílek.

„Společenský život má u nás, jako ve většině vesnic, dlouhou tradici,“ konstatoval Svozílek.

„Proto si myslím, že ocenění patří nejen nám, současným občanům, zastupitelům a představitelům obce ale i našim předchůdcům,“ dodal starosta obce, která se letos přihlásila do soutěže poprvé.

Dobrochov je nejzelenější

Poslední oceněnou obcí našeho okresu, ale v žádném případě ne co do úspěšnosti, byl Dobrochov. V roce 2018 získal Cenu naděje pro živý venkov. Letos v krajském kole soutěže Vesnice roku obdržel Zelenou stuhu za tvorbu a ochranu životního prostředí. Zároveň postoupil do celostátního kola, kde opět zabodoval a stal se nejzelenější obcí v České republice.

„Vítězství v celostátním kole nám přineslo možnost reprezentovat naši zem v mezinárodní soutěži Entente Florale Europe – Evropská kvetoucí sídla,“ vysvětlila co ocenění pro obec znamená její místostarostka Eva Mudrlová.

„Pro nás tak vlastně soutěž stále pokračuje. Když jdu po vesnici, neustále vidíme co ještě se dá vylepšit, co kde doladit, “ dodala dobrochovská místostarostka.

„Jsem hrdá, že máme na Prostějovsku tak šikovné lidi,“ sdělila Deníku senátorka Jitka Chalánková, která se v budově senátu setkala se zástupci všech tří oceněných obcí.