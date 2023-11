Duchapřítomnost a chladnou hlavu zachovaly dvě náctileté slečny v pátek 8. září letošního roku. Studentky střední zdravotnické školy v Prostějově byly svědky dopravní nehody, při které srazil senior v autě ženu na motocyklu. Studentky poskytly zraněné okamžitou první pomoc a za tento pohotový zásah byly nyní oceněny titulem Gentleman silnic.

Osmnáctiletá Michaela Zajíčková (vlevo) a o rok starší Kateřina Mezuliánková. | Foto: Deník/- Policie ČR

Obě dívky, osmnáctiletá Michaela Zajíčková a o rok starší Kateřina Mezuliánková neváhaly a poskytly zraněné ženě první pomoc. "Povídaly jsme si, když se najednou ozvala hlasitá rána. Znělo to, jako kdyby se roztříštilo sklo," popisuje osudný okamžik Kateřina.

Ránu způsobila dopravní nehoda

Ta se udála jen pár metrů od nich. Řidič osobního auta při odbočování na křižovatce srazil ženu na skútru. "Paní ze skútru doslova odletěla. Nastalo hrobové ticho, jako kdyby se zastavil čas. Přeběhly jsme přes přechod a šly jí okamžitě pomoct," druhá studentka Michaela.

Senior srazil ženu na skútru. Pro zraněnou letěl vrtulník

Rozhodovaly vteřiny, bezvládná žena přestala dýchat. Zachránila ji srdeční masáž. "Vůbec nereagovala na naše hlasy, jen na bolestivý podnět. Po chvíli přestala reagovat úplně, dokonce přestala dýchat," vrací se ve vzpomínkách Kateřina k momentu, kdy se rozhodla zahájit srdeční masáž.

Zraněná nabyla vědomí

Probudila se, byla ale vyděšená, navíc si všimla, že má otevřenou zlomeninu holenní kosti. Obě dívky zůstaly až do příjezdu záchranné služby u ní a uklidňovaly ji. "Byla to vypjatá a velmi nepříjemná situace. Lidé se začali hromadit kolem nás, byli zvědaví. Někteří chtěli také pomoct, například za námi přišel pan doktor z gastroenterologie nebo lidé z nedaleké charity," vysvětlují dívky. Řidička skútru byla následně předána do péče zdravotníků a s vážným zraněním letecky transportována do Fakultní nemocnice Olomouc.

Pomohla praktická cvičení ve škole

"Takovéto věci jsme zkoušely vždycky jen nanečisto v učebnách. Vědomosti ze školy nám určitě pomohly, ale i kdybychom nestudovaly na zdravotnické škole, postupovaly bychom stejně a pokusily se paní pomoct," uzavírají statečné dívky s tím, že nakonec pokračovaly ve své cestě do školy, i když s mírným zpožděním.

VIDEO: Zdravka stužkovala maturanty v prostějovském KaSku

Uznání se děvčatům dostává ze všech stran. "Jednalo se o kritickou situaci, ve které se podobně jako Kateřina s Michaelou umí zachovat málokdo. Dívky se nenechaly ničím rozhodit a postupovaly naprosto profesionálně. Rád bych oběma jménem policie poděkoval za příkladnou pomoc a záchranu lidského života," uvádí zástupce ředitele prostějovské policie Leoš Klučka.

Zabránily možné tragédii

"Tato záchranná akce by se dala shrnout slovy správní lidé ve správný čas na správném místě. Nebýt Kateřiny a Michaely, které se okamžitě chopily zodpovědnosti a sražené řidičce skútru pomohly, mohla tato nehoda skončit tragicky. Ocenění je ve správných rukách, protože právě kvůli těmto příběhům projekt vznikl," uzavírá Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic.

Ocenění z rukou zástupců Generali České pojišťovny a Policie ČR převzaly Michaela Zajíčková a Kateřina Mezuliánková dne 29. listopadu 2023 v Prostějově. Jedná se tak již o 225. a 226. ocenění titulem Gentleman silnic.

(zleva) Zástupce ředitele prostějovské policie Leoš Klučka, Michaela Zajíčková , Kateřina Mezuliánková a Jan Marek, ředitel projektu Gentleman silnic..Zdroj: Deník/- Policie ČR