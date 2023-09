"Působím v Prostějově jedenáctou sezonu a nikdy se nic podobného nestalo. Stadion i střecha mají své nejlepší roky za sebou. Není třeba z toho dělat senzaci," komentoval unikátní příhodu Jaroslav Luňák, šéf LHK Jestřábi Prostějov.

FOTO a VIDEO: Nedohráno! Zápas Jestřábů s pardubickým béčkem ukončila bouřka

Látat díry mají horolezci. Zimní stadion nebo také víceúčelová sportovní hala je v majetku města. "Samozřejmě jsme začali daný problém hned řešit. Od pondělka vylezou na střechu horolezci a budou střechu spravovat," informoval Deník prostějovský primátor František Jura (ANO).

Opravy nejsou z dlouhodobého hlediska řešením

"Konstrukce střechy našeho zimního stadionu je unikátní. Není lehké ji lokálně opravovat, ale teď bohužel musíme. Pokud spadne tolik vody metr čtvereční jako ve středu, tak se může stát, že zateče," říká primátor.



Jestřábům nedohraný zápas udělal menší díru do rozpočtu. "My si halu na zápasy musíme pronajímat. Zaplatit musíme pořadatelskou i zdravotnickou službu, nachystat bufety a další věci. Navíc budeme hradit i autobus soupeři," vypočítává šéf Jestřábů s tím, že klub požádá radnici o refundaci. "Poslali jsme žádost a věřím, že se dohodneme."

Stadion polyká miliony

"Řeči o tom, že stav zimního stadionu je ostudou města, jsou nesmysly. V posledních letech jsme investovali do hokeje přes 120 milionů. My si uvědomujeme, že hokej je důležitou součástí veřejného a sportovního života města. My ho také podporujeme maximálně a výrazně," tvrdí Jura.

Nové šatny, sedačky i kopility

"Postavili jsme za 90 milionů šatny pro mládež, jaké jsou málokde v republice. Dalších téměř třicet milionů jsme investovali do výměny sedaček a vyměnili jsme i skleněné kopility. V případě střechy se bavíme o více než padesáti milionech," vypočítává. Termín její obnovy ale neupřesnil: "Rekonstrukce střechy by mohla být realitou v příštích letech."