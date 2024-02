/VIDEO/ Smutný pohled se naskýtá řidičům projíždějícím okolo jabloňových sadů v Dětkovicích na Prostějovsku. Sadaři motorovými pilami likvidují stovky ovocných stromů. Celkově se jedná o plochu velikosti 7,5 hektarů. Důvodů je několik. Stáří, problémy s odbytem a tlaky obchodních řetězců a polských jablek.

Likvidace ovocných stromů v Hospodářském družstvu Určice (Dětkovice), 14. února 2024. | Video: FB Jablka Dětkovice

Nejlepší roky měly stromy už za sebou. "Jsou staré 20 let. To znamená, že mají nejlepší léta za sebou. Tento typ výsadby by se měl obnovovat mezi 15 a 20 rokem," vysvětluje Deníku vedoucí sadů Pavel Melka.

Obnova se zatím neplánuje

"Situace na ovocnářském trhu v České republice je velice špatná. Za poslední rok se v republice vykácelo okolo 10 procent z celkové jabloňové výsadby. S obnovou v nejbližších letech nepočítáme," uvádí Melka.

Vysoké náklady a současný trh sadařům nepřejí

"Když spočítám veškeré náklady, tak vyjde výsadba jednoho hektaru hodně přes milion korun. Dalším aspektem je podpora zemědělství v České republice. Ve srovnání s okolními státy máme podmínky podstatně horší," popisuje dlouholetý sadař.

Farma Dětkovice je součástí Hospodářského družstva Určice. "Z původních 62 hektarů se po redukci dostaneme na 55 hektarů jabloní. Máme také 2,5 hektaru hrušní. Nejstarší výsadba má okolo 18 let, nejmladší jsou pak tříleté stromy," prozradil šéf sadů.

V Dětkovicích se pěstují základní odrůdy jablek

Patří mezi ně Gala, Golden, Jonaprince, Jonagored, Bohemia, Gloster nebo Idared. "Zásobujeme jablky základní školy a mateřské školy v celém regionu. Stejně tak menší obchody s ovocem a zeleninou. Jsme také členem odbytového družstva CZ-fruit, a když je produkce větší, dostanou se naše jablka i do řetězců," uvádí dále Pavel Melka.

Na farmu se sjíždějí lidé z celé Moravy

"Máme denní prodej přímo v Dětkovicích. Dlouhodobý průměr je 100 až 150 zákazníků denně," uzavírá vedoucí sadů.

Sadaři pěstují v Dětkovicích jablka a hrušky na téměř šedesáti hektarech. Foto: Jablka Dětkovice, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista