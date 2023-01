Stínavští pátrají po ztracené obecní kronice, starých fotkách a dokumentech

Malá velikostí, ale významná svou historií. Vesnička Stínava se nachází na Prostějovsku a může se pyšnit jedním z nejstarších kostelů na Moravě. Podle pramenů sahá její historie do roku 1233. Letos by Stínavští rádi oslavili výročí 790 let od první zmínky o obci. Chybí jim ale v devadesátých letech ztracená obecní kronika se starými záznamy.

Malá obec na Prostějovsku chystá výstavu historických fotek a obrací se na širokou veřejnost s žádostí o pomoc. Na snímku starý hostinec z roku 1910. | Foto: Obec Stínava/se souhlasem