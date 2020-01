Kdo se na ně ještě nebyl podívat, ten o mnoho přišel. Jsou totiž plné života, staly se častým cílem pro setkávání místních obyvatel a výletů turistů a lidé se při pobytu u nich skvěle odreagují a načerpají nové síly. Řeč je o nových stínavských tůních. A ty by nevznikly, nebýt snů jednoho člověka.

Starosta Stínavy Pavel Bokůvka u nových tůní v blízkosti obce | Foto: Deník / Karel Rozehnal

„Dlouhá léta mi bylo líto, že Stínava nemá žádnou vodní plochu, proto jsem snil o tom, že se to jednoho dne změní. Povedlo se to sice díky novým tůním až teprve v posledních letech, o to mě však konečný výsledek více těší. Splnil se mi jeden velký sen,“ říká starosta Stínavy Pavel Bokůvka, který stojí ve vedení obce už pětadvacet let.