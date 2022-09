Stavba rondelu v Určicích finišuje, otevře v předstihu

Určice se posunuly do 21. století. Několik let trvající stavební práce na průtahu obce budou do konce září dokončeny. Aktuálně se finišuje na poslední etapě celého projektu, kterým je okružní křižovatka u hřbitova. Stavaři jsou ve čtrnáctidenním předstihu.

Stavba rondelu v Určicích, 14. září 2022 | Video: Deník/Zdeněk Vysloužil