Stavba podjezdu na Olomoucké začne v příštím roce

V severní části města na Olomoucké ulici by měl nově vzniknout podjezd. Sloužit by měl, jak chodcům, tak cyklistům. Do budoucna by mělo dojít také k napojení na cyklostezku, která povede do Vrahovic.

Olomoucká ulice v ProstějověFoto: DENÍK/Radim Havlík

S myšlenkou zpříjemnit lidem přechod přes frekventovanou ulici přišel magistrát již před dvěma lety. Konečně se ale věci posunuli vpřed.



„Dlouhou dobu probíhalo vyjednávaní především kvůli pozemkům, které jsou ve vlastnictví povodí Moravy. Momentálně máme tedy první majetkovou etapu vyřešenou,“ uvedl náměstek primátorky Zdeněk Fišer.



Hlavním cílem projektu není jen snížení dopravních nehod, ale také by především došlo ke zvýšení bezpečnosti jak chodců a cyklistů. Ti se této změny v ulici dočkají ale až v příštím roce.



„Do konce října bude schváleno územní rozhodnutí a poté přejdeme ke zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Samotné práce by pak měly začít v příštím roce,“ řekl Fišer.



Podchodem práce ale nekončí. V další etapě by mělo dojít k napojení na cyklostezku, která povede až do Vrahovic k rybníčku. „Znamenalo by to mimo jiné, že by cyklisté nemuseli už projíždět myší dírou, ale měli by vlastní průjezd,“ dodal náměstek primátorky.



Změnu v ulici vítají i samotní obyvatelé, kteří tudy denně procházejí například do práce nebo na nákupy. „Tato změna ulici jen prospěje. Chodím touto cestou na nákupy a přejít je občas téměř nemožné,“ uvedla pro Deník Hana Pořízková. Autor: Jiří Trunda ČTĚTE TAKÉ: Bytový dům města s Mode shopem je znovu na prodej ČTĚTE TAKÉ: Vánoční Prostějov: strom bude nejspíš ze Stražiska, děti se mohou těšit na disko

