Mezi hlavní příčiny incidentů na komunikacích dlouhodobě patří překročení nejvyšší povolené rychlosti. Často se bourá také při předjíždění.

Oba zmíněné faktory stály za tragickou nehodou z 29. května na Prostějovsku. Devatenáctiletý řidič Škody Octavia na rovném úseku za Protivanovem začal cestou směrem na Blansko předjíždět kolonu aut. Kvůli vysoké rychlosti během řazení zpět do svého pruhu nevybral zatáčku, vjel do protisměru, kde se střetl s protijedoucím náklaďákem.

„Jeho řidič na vzniklou situaci reagoval tím, že strhl řízení vpravo. Sjel do příkopu, kde po nárazu do dopravní značky pokračoval do lesního porostu a narazil do stromů. Při střetu s nákladním vozidlem se osobní automobil odmrštil a převrátil se na střechu,“ popsala dramatickou situaci policejní mluvčí Lenka Vanková.

Mladík za volantem osobáku nehodu nepřežil, jeho o dva roky staršího spolujezdce transportoval do nemocnice vrtulník. Lehce zraněného řidiče nákladního auta ošetřili zdravotníci na místě. Hmotná škoda se vyšplhala na 850 tisíc korun.

Nedodržení rychlosti, nerespektování přednosti

Dle aktuálních statistik překročilo rychlost téměř tři sta účastníků nehod, dalších bezmála dvě stě motoristů v křižovatce nerespektovalo přednost a stejný počet hříšníků před jízdou požilo alkohol nebo drogy.

„Nejčastějším prohřeškem bývá nesprávný způsob jízdy,“ sdělila mluvčí policie Marta Vlachová. Ladění rádia, telefonování nebo třeba mluvení se spolujezdcem odlákalo pozornost u 1 216 jedinců, kteří následně havarovali. Ne vždy je ale viníkem člověk za volantem vozidla. Například nepozorní chodci způsobili jedenáct dopravních nehod a v sedmdesáti událostech došlo ke střetu se zvěří.

Oproti loňským statistikám nastal mírný pokles událostí i jejich obětí. V prvním pololetí roku 2019 došlo k 2 593 dopravním nehodám, při nichž zemřelo 15 osob. Za celý rok na krajských silnicích vyhaslo celkem čtyřiatřicet životů. Mezi nejtragičtější období se v minulosti zapsal první prázdninový měsíc, kdy došlo k hromadným tragédiím.

Tragédie u Dubu

Například loňskou srážku u Dubu nad Moravou nepřežili tři lidé, o rok dříve při střetu osobního auta s nákladním u Bohuňovic zahynuly čtyři osoby včetně dětí. Letos naštěstí k ničemu podobnému zatím nedošlo, ale červencovou oběť si už doprava v regionu připsala. Začátkem měsíce zahynul řidič po srážce dvou aut poblíž Dubu u Hustopečí nad Bečvou.

Krajský koordinátor BESIP Miroslav Charouz poukázal na riskantní jízdu zejména nezkušených motorkářů, kteří od ledna do června figurovali v 39 nehodách. Vliv na prohřešky motoristů i jejich následky podle něj může mít i koronavirová pandemie, kdy lidé trávili více času doma, v provozu ubylo aut a zároveň policejních kontrol, čehož mnozí zneužívali.

Hodně se měří i rozdávají pokuty

„Volnější silnice sváděly k překračování rychlosti, řidiči jezdili za svým limitem a pak bourali. I kvůli tomu opět přibylo represivních akcí. Dopravní policisté teď hodně měří a rozdávají pokuty, což se zase řidičům nelíbí. Je to takový začarovaný kruh,“ řekl dopravní expert s tím, že mu na silnicích chybí úcta k lidskému životu.

A rovněž úcta k počasí, které letos závodům či předvádění se za volantem rozhodně nesvědčí. Problémy působí střídání oslnivého slunce se zamračenou oblohou a především pak prudké deště, které snižují viditelnost a zanechávají na cestách množství vody. „Lidé si myslí, že déšť není nepřítel, ale aquaplaning (ztráta přilnavosti pneumatiky k vozovce vlivem vody, pozn. red.) překvapí i luxusní vůz. Pak je z toho zbytečný náraz do svodidel nebo auto převrácené v poli,“ konstatoval Charouz.

Kromě ubrání plynu by řidiči neměli zapomínat na přepnutí automatického denního svícení na tlumená světla a v případě nutnosti využít i mlhovky, které třeba právě v průtrži mračen auto zviditelní.

Dosud jedna z posledních dopravně bezpečnostních akcí v Olomouckém kraji proběhla ze soboty na neděli 18. července v souvislosti s konáním benefičního festivalu Rockové léto na Litovelsku. Policisté i litovelští strážníci během ní zkontrolovali padesát pět aut a stejný počet osob. Tři řidiči dostali pokutu. Namátkové kontroly i rozsáhlejší akce zaměřené na bezpečnost a plynulost silničního provozu budou následovat po celém kraji.

Výběr nejvážnějších nehod, leden-červen 2020

13. ledna, Dřevohostice – Lipová

1 mrtvý

střet osobního auta s cyklistou

28. února, Velká Bystřice

3 zranění

střet osobního auta s rychlíkem na železničním přejezdu

2. března, Hranice

1 mrtvý, 1 zraněný

čelní srážka osobních aut na silnici I/47 u Slavíče

9. března, Náklo

1 mrtvý

série tří dopravních nehod v rozmezí půl hodiny na jediném místě D35

18. dubna, Moravský Beroun

1 mrtvý

střet osobního auta s motorkou

29. května, Protivanov

1 mrtvý, 2 zranění

střet náklaďáku a osobáku

15. června, Zábřeh

5 zraněných

nehoda nákladního a tří osobních aut poblíž kruhového objezdu

20. června, Olomouc

3 zranění

srážka hasičské cisterny s osobním autem